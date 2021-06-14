Установлена причина взрыва на АЗС в Новосибирске

По версии следствия, причиной пожара на автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска стало нарушение техники безопасности.

Оборудование газовоза, находившегося в момент первого взрыва на территории АЗС, не было заземлено. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Евгения Лебедева.

По последним данным, число пострадавших при пожаре достигло 30 человек, среди них девятилетний ребенок. Большинство из них были госпитализированы в ожоговый центр областной больницы.

Ранее "РГ" сообщала, что пожар на АЗС был локализован. Огнеборцам удалось предотвратить распространение огня на соседнюю заправку. Во избежание взрывов оттуда вывезли около 100 газовых баллонов.