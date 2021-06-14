В Новосибирске локализовали пожар на АЗС

Пожар на автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска локализован. Удалось не допустить распространения огня на расположенную рядом автозаправку и предотвратить новые взрывы газа.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, сотрудники ведомства вывезли с соседней АЗС более 100 газовых баллонов.

Напомним, крупное ЧП на Гусинобродском шоссе произошло во время заправки автомобиля. Вспыхнуло пламя, после чего произошли взрывы в резервуарах с топливом и разгорелся крупный пожар. Огонь охватил территорию площадью около 800 квадратных метров. Пожар тушили по повышенному уровню сложности.

В результате пострадали около 20 человек, среди них пожарные, работающие на месте происшествия. Раненые доставлены в ожоговый центр.

По факту пожара возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.