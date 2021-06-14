Источником пожара на АЗС в Новосибирске стал заправляемый автомобиль

По предварительным данным, пожар на автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска начался во время заправки автомобиля. Об сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании "Еврогаз", владеющей АЗС.

Во время пожара произошло не менее пяти сильных взрывов резервуаров с топливом, огнем охвачено около 800 квадратных метров территории.

По сообщению экстренных служб, пострадали шесть человек, в том числе четверо работников АЗС и двое пожарных. Пожару был присвоен третий (повышенный) номер сложности.