Новости

Задержанную в Минске россиянку обвинили в разжигании социальной вражды 17:15
Путин: В России ничего не рухнет, когда сменится президент 17:15
Нескольким магазинам в ТЦ "Афимолл" грозит закрытие на 90 суток за нарушения мер против COVID-19 17:00
При пожаре на новосибирской АЗС пострадали 20 человек 16:44
Путин: Никто не должен вмешиваться во внутренние процессы в других стран 16:36
На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске 16:31
Суд Болгарии признал дискриминацией слова экс-министра обороны о "наглых цыганах" 16:21
По факту пожара на новосибирской АЗС возбуждено уголовное дело 16:19
Президент Замбии потерял сознание во время военного парада 16:04
Источником пожара на АЗС в Новосибирске стал заправляемый автомобиль 16:01
Телеведущая Юлия Михалкова поддержала правозащитницу Светлану Разворотневу 15:59
Экс-игрок "Барселоны" Яя Туре войдет в тренерский штаб "Ахмата" 15:39
Пожару на новосибирской АЗС присвоен повышенный ранг 15:34
В Японии подготовили вотум недоверия правительству 15:25
Двое сотрудников МЧС пострадали при пожаре на новосибирской АЗС 15:24
Вышел трейлер продолжения "Корпорации монстров" "Монстры за работой" 15:17
Владимир Путин не исключил обмена заключенными между Россией и США 15:11
Путин: Навальный в колонии находится в тех же условиях, что и другие заключенные 15:10
Горят резервуары АЗС. При взрыве в Новосибирске пострадали 6 человек 15:03
Появились первые фото со съемок сериала "Оби-Ван Кеноби" с МакГрегором 15:01
Роскомнадзор уличил YouTube в блокировке ролика о российской вакцине 14:54
На Кубани во время купания в реке пропали двое школьников 14:53
Юрий Лоза дал оценку участию Бузовой в спектакле "Чудесный грузин" 14:32
В алтайском селе при пожаре погибли трое детей 14:16
В СФ назвали паразитическим требование Киева о доле в "Северном потоке-2" 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
14.06.2021 16:01
Рубрика: Происшествия

Источником пожара на АЗС в Новосибирске стал заправляемый автомобиль

Текст: Юрий Прокопьев

По предварительным данным, пожар на автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска начался во время заправки автомобиля. Об сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании "Еврогаз", владеющей АЗС.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Пожару на новосибирской АЗС присвоен повышенный ранг

Во время пожара произошло не менее пяти сильных взрывов резервуаров с топливом, огнем охвачено около 800 квадратных метров территории.

По сообщению экстренных служб, пострадали шесть человек, в том числе четверо работников АЗС и двое пожарных. Пожару был присвоен третий (повышенный) номер сложности.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

О чем говорил Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC
ЧФ установил наблюдение за вошедшими в Черное море кораблями НАТО
Минобрнауки рекомендует вузам перейти на удаленку
В Роспотребнадзоре опровергли вероятность заболеть COVID-19 из-за вакцины
В Подмосковье усилили контроль за соблюдением масочного режима
Составлен портрет осужденного за ДТП
Видео: Минивэн повис между двумя деревьями