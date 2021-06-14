При пожаре на новосибирской АЗС пострадали 20 человек

В результате пожара на АЗС в Октябрьском районе Новосибирска пострадали 20 человек, сообщает ТАСС. Ранее говорилось о 16 пострадавших, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

Среди получивших сильные ожоги двое пожарных. Пострадавшие, согласившиеся на госпитализацию, доставлены в ожоговый центр областной больницы.

Напомним, крупный пожар на Гусинобродском шоссе произошел сегодня во время заправки автомобиля. За возгоранием последовали взрывы в резервуарах с топливом. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров, ему присвоен третий (повышенный) номер сложности. Шоссе перекрыто.