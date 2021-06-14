Российские вакцины от COVID-19 прошли испытания по оценке влияния на потомство

Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на способность иметь детей. Негативных последствий не выявлено. Информация размещена на сайте Роспотребнадзора.

"Нет никаких доказательств, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на фертильность у женщин или мужчин, - готовится в сообщении. - Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания. Негативных последствий не выявлено".

В ведомстве уточнили, что после вакцинации от коронавируса не нужно избегать беременности. Также в Роспотребнадзоре пояснили, что ни одна из вакцин против COVID-19 не влияет на ДНК человека и не взаимодействует с ней. Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса, сообщается на сайте. В России доступно четыре препарата от COVID-19: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Вакцинация идет во всех регионах страны.

Ранее глава центра Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург раскритиковал врачей, советующих "переболеть коронавирусом". По его словам, эта позиция в корне неверна. Из-за заболевания человек может стать инвалидом, и нельзя предсказать, какие осложнения даст инфекция, поэтому совет "переболеть", который порой дают даже академики - плохой, акцентировал Гинцбург.

Он добавил, что порой после болезни человек полгода занимается только своим восстановлением, но далеко не у всех есть возможность оставить работу на такой срок. При этом осложнения могут быть самые разнообразные.