Новости

Экологи рассказали, почему нельзя выбрасывать зажигалки в мусорные баки 06:30
В США заявили, что Байден на встрече в Женеве будет искать общие интересы 06:15
Один из пострадавших при стрельбе в Остине скончался от ранений 05:39
Российские вакцины от COVID-19 прошли испытания по оценке влияния на потомство 05:24
Состояние найденного на Ханке трехлетнего ребенка улучшилось 04:17
В Роспотребнадзоре опровергли вероятность заболеть COVID-19 из-за вакцины 03:41
В Петербурге с 17 июня введут дополнительные ограничения из-за COVID-19 01:36
Шевченко: Третий мяч мы могли и не пропускать 01:13
Голевая передача Кучерова не спасла "молнии" от поражения в матче с "Айлендерс" 01:00
Пушков объяснил лаконичный ответ Байдена о давлении США на Путина 00:56
Испания - Швеция - онлайн-трансляция матча Евро-2020 00:05
Санкции США против российского госдолга вступили в силу 00:01
Мясников прокомментировал розыгрыш автомобилей для привившихся москвичей 13.06.2021
Роспотребнадзор нашел нарушения почти в трети кафе в Москве 13.06.2021
Владимир Кузьмин попал в больницу с коронавирусом 13.06.2021
ВОЗ: Количество случаев коронавируса в мире превысило 175 миллионов 13.06.2021
Нидерланды - Украина - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 13.06.2021
В США уничтожат миллионы доз вакцины от COVID-19 13.06.2021
В парках Москвы из-за COVID-19 запретили сидеть на лавочках и в беседках 13.06.2021
Россияне Смаль и Бедрин попали на подиум в немецкой "Формуле-4" 13.06.2021
Промоутер Дон Кинг требует с Поветкина 6,5 млн долларов 13.06.2021
ЦБ РФ дал рекомендации по работе банков Москвы с 16 по 18 июня 13.06.2021
Макрон и Джонсон повздорили из-за сосисок и Brexit 13.06.2021
Святые на букву "С": вышел новый том "Православной энциклопедии" 13.06.2021
Эпидемиолог Роспотребнадзора объяснила изменение симптомов COVID-19 13.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
14.06.2021 05:24
Рубрика: Общество

Российские вакцины от COVID-19 прошли испытания по оценке влияния на потомство

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на способность иметь детей. Негативных последствий не выявлено. Информация размещена на сайте Роспотребнадзора.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Гинцбург анонсировал регистрацию вакцины от коронавируса для детей в сентябре

"Нет никаких доказательств, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на фертильность у женщин или мужчин, - готовится в сообщении. - Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания. Негативных последствий не выявлено".

В ведомстве уточнили, что после вакцинации от коронавируса не нужно избегать беременности. Также в Роспотребнадзоре пояснили, что ни одна из вакцин против COVID-19 не влияет на ДНК человека и не взаимодействует с ней. Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса, сообщается на сайте. В России доступно четыре препарата от COVID-19: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Вакцинация идет во всех регионах страны.

Ранее глава центра Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург раскритиковал врачей, советующих "переболеть коронавирусом". По его словам, эта позиция в корне неверна. Из-за заболевания человек может стать инвалидом, и нельзя предсказать, какие осложнения даст инфекция, поэтому совет "переболеть", который порой дают даже академики - плохой, акцентировал Гинцбург.

Он добавил, что порой после болезни человек полгода занимается только своим восстановлением, но далеко не у всех есть возможность оставить работу на такой срок. При этом осложнения могут быть самые разнообразные.

Общество Здоровье Общество Наука Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин: Компании из США хотят работать у нас, но их за уши вытаскивают с рынка
В Израиле сформировано новое правительство
В Роспотребнадзоре опровергли вероятность заболеть COVID-19 из-за вакцины
В Петербурге с 17 июня введут дополнительные ограничения из-за COVID-19
Кабмин направит еще 4,5 млрд рублей на детский кешбэк
Бизнес и удаленка: о какой работе мечтают российские студенты
Переболевшие COVID-19 пройдут диспансеризацию