В Роспотребнадзоре опровергли вероятность заболеть COVID-19 из-за вакцины

После прививки от коронавируса есть вероятность заболеть коронавирусом, но не из-за самой вакцины. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Причиной будет не прививка, а последующее заражение вирусом. В этом случае человек может заболеть, - со ссылкой на источник пишет РИА Новости. - При появлении симптомов ОРВИ у привитого человека необходимо немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест".

При этом вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста, так как при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека, отметили в Роспотребнадзоре. Вакцинация от коронавируса идет во всех российских регионах. На сегодняшний день в стране доступны четыре препарата от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Ранее глава Роспотребнадзора призвала не слушать "вредные советы" об отказе от вакцинации, поскольку это грозит плачевными последствиями. Она отметила, что сейчас нельзя расслабляться, и отказ или любое послабление "требований, которые выработаны в тяжелом, напряженном бою с инфекцией", могут ухудшить ситуацию. Для изменения ситуации необходим коллективный иммунитет, и лучший способ получить его - прививки.