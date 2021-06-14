В столице Индонезии ожидают новой вспышки коронавируса

Власти столицы Индонезии предупредили о новой вспышке коронавирусной инфекции из-за активного распространения индийского штамма, а также заявили о возможном новом локдауне. С таким заявлением выступил губернатор Джакарты Аниес Басведан.

Он отметил, что за последнюю неделю число активных случаев заболевания коронавирусом выросло на 50% и достигло 17,4 тысячи. Увеличилась и заполняемость столичных больниц. За неделю она выросла с 45% до 75%. "Если рост продолжится, то нам придется пойти на крайние меры, которые применялись в сентябре или феврале", - цитирует Басведана ТАСС.

Отмечается, что "индийский" вариант коронавируса - штамм "Дельта" по новой классификации ВОЗ - преобладает в Джакарте и некоторых городах провинции Центральная Ява, где проживают свыше 32 миллионов человек. Всего в стране подтверждено почти два миллиона (1,9 млн) случаев инфицирования COVID-19.