Задержанную в Минске россиянку обвинили в разжигании социальной вражды

Гражданке РФ Софье Сапеге, задержанной в минском аэропорту, предъявили обвинение в разжигании социальной вражды и розни. Об этом проинформировал председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора.

"Софья Сапега была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 342 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках - прим. "РГ"). Практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по статье "разжигание социальной вражды и розни", - сообщил Гора.

Напомним, россиянка была задержана 23 мая в минском аэропорту. Как призналась сама Сапега, она была редактором Telegram-канала о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В минувшем апреле этот канал был признан экстремистским.

Ранее сегодня суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении жалобы Сапеги на ее задержание.