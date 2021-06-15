Акционеры ликвидировали компанию "Соллерс"

Однако на её месте появится новая - "Соллерс Авто". Ренейминг обусловлен диверсификацией бизнес-направлений, которые есть в портфеле Группы.

"Головная компания "Соллерс Груп" (ранее-ООО "Эрфикс"), возглавляемая Вадимом Швецовым, начинает развивать новые виды бизнесов, связанных не только с деятельностью по производству автомобилей, но и с сервисами в области мобильности", - говорится в официальном сообщении.

Решение о смене названия было принято на общем собрании акционеров.

"Соллерс Авто" останется по-прежнему публичным акционерным обществом и продолжит развивать бизнес по производству и продаже автомобилей.

В составе ПАО находятся: Ульяновский автомобильный завод, Заволжский моторный завод, "Соллерс Форд", "Мазда Соллерс". Дочерними компаниями "Соллерс Авто" станут оператор услуг аренды и подписки на автомобили "Соллерс Транспортные Решения", инжиниринговый центр "Соллерс Инжиниринг" и лизинговая компания "Соллерс Автопарк".