Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
15.06.2021 10:38
Рубрика: Российский автопром

Акционеры ликвидировали компанию "Соллерс"

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба "Соллерс Авто" Фото: Пресс-служба "Соллерс Авто"
Фото: Пресс-служба "Соллерс Авто"

Однако на её месте появится новая - "Соллерс Авто". Ренейминг обусловлен диверсификацией бизнес-направлений, которые есть в портфеле Группы.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
УАЗ "Патриот" в версии "Охотник": первые фото

"Головная компания "Соллерс Груп" (ранее-ООО "Эрфикс"), возглавляемая Вадимом Швецовым, начинает развивать новые виды бизнесов, связанных не только с деятельностью по производству автомобилей, но и с сервисами в области мобильности", - говорится в официальном сообщении.

Решение о смене названия было принято на общем собрании акционеров.

"Соллерс Авто" останется по-прежнему публичным акционерным обществом и продолжит развивать бизнес по производству и продаже автомобилей.

В составе ПАО находятся: Ульяновский автомобильный завод, Заволжский моторный завод, "Соллерс Форд", "Мазда Соллерс". Дочерними компаниями "Соллерс Авто" станут оператор услуг аренды и подписки на автомобили "Соллерс Транспортные Решения", инжиниринговый центр "Соллерс Инжиниринг" и лизинговая компания "Соллерс Автопарк".

#УАЗ