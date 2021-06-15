Байден рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО

Президент США Джо Байден на пресс-конференции НАТО в Брюсселе рассказал о перспективах вступления в альянс Украины. По его словам, все завит от соответствия этой страны определенным критериям.

"Им все еще надо решить проблему коррупции", - цитирует РИА Новости хозяина Белого дома. При этом Байден подчеркнул, что решение о принятии Украины будет зависеть не только от него, а от того, как проголосуют члены альянса.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. По его словам, у Киева имеются все инструменты, которые необходимы, чтобы продолжать движение в этом направлении. При этом Блинкен признал, что далеко не все участники альянса были бы готовы проголосовать за предоставление Киеву плана действий по обретению членства в НАТО.