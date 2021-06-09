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Рубрика: В мире

Госсекретарь США оценил шансы Украины вступить в НАТО

Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая во вторник на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. По его словам, у Киева имеются все инструменты, которые необходимы, чтобы продолжать движение в этом направлении.

Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA
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Так он ответил на вопрос сенатора Роба Портмана, который поинтересовался, поддерживает ли администрация президента Джо Байдена предоставление Украине плана действий по обретению членства в НАТО, пишет ТАСС. При этом Блинкен признал, что далеко не все участники альянса были бы готовы проголосовать за предоставление Киеву этого плана. Глава госдепа также заявил, что американская администрация поддерживает членство Украины в НАТО.

Ранее информационный портал Axios сообщил, что по итогам телефонного разговора президентов США и Украины Киев неверно истолковал слова Байдена об идее вступления Украины в НАТО. По версии Киева, Байден "подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО". Однако в Белом доме потребовали внести правку. В исправленном сообщении украинского правительства теперь говорится, что президент Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе.

В мире США В мире экс-СССР Украина

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