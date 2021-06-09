Госсекретарь США оценил шансы Украины вступить в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая во вторник на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. По его словам, у Киева имеются все инструменты, которые необходимы, чтобы продолжать движение в этом направлении.

Так он ответил на вопрос сенатора Роба Портмана, который поинтересовался, поддерживает ли администрация президента Джо Байдена предоставление Украине плана действий по обретению членства в НАТО, пишет ТАСС. При этом Блинкен признал, что далеко не все участники альянса были бы готовы проголосовать за предоставление Киеву этого плана. Глава госдепа также заявил, что американская администрация поддерживает членство Украины в НАТО.

Ранее информационный портал Axios сообщил, что по итогам телефонного разговора президентов США и Украины Киев неверно истолковал слова Байдена об идее вступления Украины в НАТО. По версии Киева, Байден "подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО". Однако в Белом доме потребовали внести правку. В исправленном сообщении украинского правительства теперь говорится, что президент Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе.