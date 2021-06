Что показали на E3 2021

В Лос-Анджелесе завершилась игровая выставка Electronic Entertainment Expo или E3 2021. На ней свои новинки показали Microsoft, Ubisoft, Capcom и другие разработчики компьютерных игр.

Особенно выделяется среди всех презентаций ивент Microsoft. Он получился по-настоящему масштабным и продлился полтора часа. Купленная за 7,5 миллиарда долларов cтудия Bethesda показала трейлер Starfield - новой ролевой игры компании. Как рассказал продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард в интервью Washington Post, Starfield представляет собой "Skyrim в космосе". Игроки смогут летать по галактике на собственном космическом корабле и выполнять различного рода задания - тут же напрашивается ассоциация с сериалом "Мандалорец", когда наемник решает проблемы жителей разных планет за вознаграждение. В Microsoft заявили, что игра будет эксклюзивом Xbox Series X/S и ПК и поступит в продажу 11 ноября 2022 года.

Студия GSC Game World показала геймплей продолжения культовой серии S.T.A.L.K.E.R. Игра получила название "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl" ("Cердце Чернобыля"). В ролике, продемонстрированном на E3, сталкеры сидят у костра и разговаривают друг с другом, обсуждая зону ЧАЭС. Среди узнаваемых объектов зоны показали советскую радиолокационную станцию "Дуга", и выглядит она очень естественно и натурально. Что интересно, продолжение культовой серии поступит в продажу спустя 15 лет после релиза первой части в 2007 году. "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl" появится в продаже 28 апреля 2022 года.

Не оставили без внимания и любителей гоночных симуляторов. Forza Horizon 5 "приедет" на консоли Xbox и ПК уже 9 ноября текущего года. Игрокам предстоит побывать в Мексике, которую пытались воссоздать "как можно натуральнее", используя снимки различных мест и добавляя всем известные достопримечательности. Кроме того, Microsoft заявила о том, что работает над следующей частью спортивного симулятора Forza Motorsport.

Microsoft Flight Simulator 2020, который появился на ПК в прошлом году, появится на Xbox уже 27 июля. К сожалению, поиграть в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду не получится даже на Xbox Series X - самой мощной на текущий момент консоли Microsoft. Игрокам предложат выбор - либо 60 кадров в секунду с меньшим разрешением, либо 4K и 30 кадров в секунду. Среди других новинок хочется выделить игру российских разработчиков Atomic Heart. Они показали шутер под песню группы "Мираж": "Музыка нас связала" и смотрелось это довольно любопытно и забавно.

Французская студия Ubisoft порадовала геймеров новой информацией по игре про викингов Assassin's Creed Valhalla. Разработчики не стали демонстрировать новую часть, как обычно это происходит на E3, а пообещали, что к существующему проекту выйдут несколько бесплатных дополнений, а также платное дополнение, в котором игрокам предстоит посетить Францию. Среди новинок выделяются продолжение Far Cry под названием Far Cry 6 и игра Avatar Frontiers of Pandora - проект по вселенной "Аватара". Ее релиз состоится в 2022 году и с вероятностью в 99% будет приурочен к выходу фильма "Аватар 2" Джеймса Кэмерона, который также запланирован на 2022 год.

Студия Capcom анонсировала дополнение к игре Resident Evil Village. Никакими подробностям разработчики популярного хоррора не поделились, добавив лишь, что "больше информации появится уже совсем скоро". Также студия сообщила о том, когда состоится релиз игры Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin - она появится в продаже уже 9 июля нынешнего года. Из неприятного, но ожидаемого - компания Take-Two не показала ровным счетом ничего. Издатели серии GTA, Red Dead Redemption, BioShock и других популярных франшиз добрый час проговорили о том "как в играх важны разнообразие, инклюзивность, гендерное равенство" и другие современные тренды. Решительно непонятно, зачем было ради этого делать презентацию.

"E3 порадовала геймеров не таким уж большим количеством анонсов или рассказов про ход разработки игр, - резюмирует Ярослав Мешалкин, директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding. Особняком стоит Microsoft, чья презентация отвечала всем ожиданиям и была полна интересных подробностей. Многие зрители и медиа удивились, что игровые компании решили в этом году уделить особое внимание "мировой повестке" - поговорить про гендерные, расовые и другие сложные темы".

По его словам, роль "драйвера" индустрии медиа и развлечений, отведенная сегодня видеоиграм, налагает на отрасль определенную ответственность. Это влияние видно и в кинематографе, и в шоу-бизнесе. "Оно продиктовано высокой чувствительностью потребителей и инвесторов к сложным темам. Поэтому ряд игровых компаний решили представить публике свое видение определенных ценностей и донести, что компании их разделяют. Интересно, что в целом такой подход был оценен зрителями и даже западными СМИ скорее негативно, потому что от игровой выставки они ожидали прежде всего продуктовых новостей. Здесь можно предположить, что разумным подходом со стороны разработчиков было бы разделить контент презентаций на две части: первая была бы посвящена непосредственно играм, а вторая - социальной проблематике. Потому что ценности - это прекрасно и очень важно, но игроки хотят видеть конкретные продукты, игры, в которых эти ценности найдут отражение, а не слушать общие рассуждения "за все хорошее"", - отмечает Мешалкин.