Впервые слухи об "умной" метке от Apple появились больше года назад - тогда стало ясно, что компания работает над данным девайсом. Однако презентация устройства прошла 20 апреля этого года и совсем недавно метка поступила в продажу в России и других странах.

При заказе AirTag можно выбрать любой смайлик. Фото: apple.com

Метка представляет собой брелок со встроенной батарейкой CR 2032. Компания обещает год автономной работы, после чего батарейку можно поменять.

Для подключения метки к iPhone или iPad необходимо обновить программное обеспечение до версии iOS 14.5. После того как пользователь распаковал метку, нужно произвести сопряжение с устройством - это происходит автоматически. iOS-девайс обнаруживает находящуюся рядом метку и предлагает зарегистрировать ее в Apple ID - это нужно для того, чтобы метка отображалась в приложении "Локатор". Там можно посмотреть, какие именно устройства сопряжены с учетной записью. На выбор предлагается несколько вариантов - "Ключи", "Сумка", "Велосипед" и т.д.

В России функциональность метки ограничена - она работает исключительно по технологиям Bluetooth и NFC - метка "сканирует", какие iPhone находятся рядом с ней, и за счет этого передает свое местоположение "хозяину". Устройство делает это довольно точно и активно "перемещается" по карте - при условии, что рядом находится кто-то с iPhone. В других странах для AirTag Apple использует технологию Ultra Wideband, которая значительно повышает точность позиционирования - вплоть до нескольких сантиметров. В настоящее время компании разрешили протестировать частоты Ultra Wideband (от 6,2 до 8,2 ГГц) и по итогам тестирования будет принято решение о том, может ли она использовать эти частоты в нашей стране. Само тестирование продлится до 1 октября 2021 года.

Позаботились в Apple и о том, чтобы с помощью метки нельзя было следить за другим человеком. Если AirTag находится вдали о владельца от 8 до 24 часов, то он начинает издавать довольно громкий звук, который сложно не заметить. Стоит в России AirTag 2990 руб., за комплект из четырех меток придется отдать 9990 руб.