Cyberpunk 2077 возвращается на PlayStation

В PlayStation Store появилась страница с игрой Cyberpunk 2077 польской студии CD Projekt RED. Об этом сообщает IGN.com.

Дата выхода и цена Cyberpunk 2077 пока неизвестны. Пользователи могут добавить игру в список желаемого, и когда игра станет доступна, придет соответствующее уведомление.

Напомним, Cyberpunk 2077 была изъята из PlayStation Store 17 декабря 2020 года из-за того, что пользователи жаловались на огромное количество недочетов в проекте. Спустя почти шесть месяцев игра по-прежнему не доступна для новых пользователей.