Диагностическая карта для оформления ОСАГО больше не нужна

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который отвязывает техосмотр от ОСАГО. После утверждения Советом Федерации, президентом и официального опубликования, закон вступит в силу с 22 августа. С этой даты страховые компании при продаже полисов ОСАГО не будут проверять наличие действующей диагностической карты на автомобиль. До 1 марта 2022 года ее наличие вообще не будут проверять у владельцев мотоциклов и легковых автомобилей, кроме такси.

Эти важные для всех автовладельцев поправки в законы о безопасности дорожного движения и об ОСАГО были приняты практически незаметно. Они были внесены ко второму чтению поправок в закон о страховом деле, которые допускают работать на нашем страховом рынке иностранных страховщиков.

Зачем понадобилось убирать эту привязку? Ведь, по сути, сейчас только страховщики и проверяли у большинства автовладельцев прохождение техосмотра? Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков, цель поправок - необходимость обеспечить доступность ОСАГО. Согласно закону, полис "автогражданки" - публичный договор, то есть страховщики обязаны вне зависимости ни от каких факторов осуществить продажу полиса. Так, в целях обеспечения доступности ОСАГО ранее был запущен сервис е-Гарант, позволяющий перераспределить наиболее убыточные сегменты рынка между всеми игроками. Единственным внешним ограничителем доступности услуги оставалась привязка к ТО. Также в РСА подчеркнули, что подобная увязка не соответствует мировой практике.

Техосмотр для всех по новым правилам, то есть с фотографированием автомобиля и загрузкой фото с координатами места съемки в информационную систему ЕАИСТО, должен был начаться с 1 марта этого года. Однако нехватка пунктов ТО, недостаточность их пропускной способности для обеспечения получения диагностических карт всех, кому она требуется, заставили правительство продлить действие ранее выданных карт. Срок продлен на полгода, но при этом истекает не ранее 1 октября. Впрочем, ситуация с количеством пунктов не улучшилась, а даже стала ухудшаться. РСА, который занимается аккредитацией операторов, в том числе и лишает ее. Поэтому к 1 октября вполне могло случиться, что пунктов снова на всех не хватит. В результате те, кто не смогли бы пройти техосмотр, не сумели бы купить и полис ОСАГО. А результате не могли бы пользоваться автомобилем.

Отвязав техосмотр от ОСАГО, депутаты, по сути, сделали его добровольным до 1 марта следующего года, когда вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штраф за отсутствие диагностической карты. Техосмотр обязаны проходить в обязательном порядке автобусы, такси и грузовики. Для них штрафы за его отсутствие действуют уже сейчас. Для всех остальных получается, что при наличии диагностической карты при покупке полиса ОСАГО до 22 августа проходить ТО не требуется, потому срок действия карт продлен до 1 октября минимум. А после 22 августа при покупке полиса ОСАГО проверять диагностические карты не будут.

Остаются еще те автовладельцы, автомобилям которых исполнилось четыре года, а ОСАГО надо приобрести до 22 августа. Им придется пройти техосмотр.

Чем грозит не пройденный техосмотр с 22 августа до 1 марта? Если владелец легковушки, не прошедшей техосмотр, совершит ДТП по причине неисправности автомобиля, страховщик, заплатив пострадавшим, выставит регресс в полном объеме своему клиенту. Но ведь, как правило, автовладельцы следят за своими машинами.

Проверка ТО на дорогах начнется 1 марта, когда вступит в силу штраф за его отсутствие. Проверять его начнут с помощью камер фотовидеофиксации нарушений. По сути, сейчас введена еще одна отсрочка для автомобилистов до этой даты. Но есть риск, что те операторы ТО, которые не проверяют грузовики, автобусы и такси, до этой даты просто не доживут. А значит, 1 марта есть угроза очередного транспортного коллапса, если не будет придумано что-нибудь еще.

Например, недавно глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников заявил, что МВД рассматривает вариант сделать техосмотр легковых автомобилей физических лиц добровольным. Для этого, в частности, надо отменить вступление в силу штрафа для них с 1 марта.

Что же касается аварийности по причине технической неисправности автомобилей, то стоит напомнить, что последние десять лет 80% автовладельцев покупали техосмотр, не проходя никакой диагностики. И всплеска аварийности по этой причине на дорогах не наблюдалось.