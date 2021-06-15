Джонсон объявил о продлении коронавирусных ограничений до 19 июля

В Великобритании все ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса с марта прошлого года, будут сняты 19 июля. Это на месяц позже изначально запланированной даты - 21 июня.

Такое решение в понедельник озвучил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он пояснил, что к этой дате все взрослое население страны должно получить первую дозы вакцины, пишет ТАСС. По последним данным, в Великобритании зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались - 127,9 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что Великобритания передаст бедным странам как минимум 100 миллионов доз вакцины от COVID-19 из своих запасов. По словам Джонсона, британская программа вакцинации идет успешно, и теперь есть возможность поделиться лишними дозами вакцины с теми, кто в них нуждается.