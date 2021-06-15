Новые технологии - онлайн-заказ товаров и услуг, цифровой банкинг, доступ к системе госуслуг, здравоохранению, взаимодействию с сервисными компаниями и т.д. - сегодня меняют повседневные стороны жизни.

Но они изменили работу и большинства компаний мира, и целых отраслей. К примеру, бум доставки товаров электронной торговли произвел революцию в складской логистике, превратив склад в полностью автоматизированный и прозрачный этап быстрой сортировки.

Флагманами внедрения инновационных технологий в России стали прежде всего крупные компании ведущих отраслей экономики, создавшие собственные центры цифровых компетенций. Серьезным стимулом для этого стала программа импортозамещения и переход бизнес-процессов на отечественное ПО. Сегодня эти задачи формулируются значительно шире, а среди заявленных стратегий развития российских компаний - работа с искусственным интеллектом, блокчейн, квантовые вычисления. Сегодня, к примеру, отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем компании "РЖД" работает над созданием платформы больших данных, системы управления данными (Data Governance), а также проектов предиктивной аналитики. Идут исследования в области цифровых двойников для моторвагонного подвижного состава, развития платформы мобильных тренажеров, разработки голосового помощника мобильного рабочего места осмотрщика вагонов.

А также применения технологий смешанной реальности в оцифровке BIM-моделей и проектов с использованием технологий компьютерного зрения. Аналогичные центры компетенций созданы и в других отраслях.

"Мы готовы взять на себя импортозамещение в CAE-системах на базе платформы "Логос", - рассказал генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачёв. - Такие продукты вышли на рынок, уже идет цифровизация и реализация этих продуктов за пределами госкорпорации". Кроме того, в настоящее время совместно с минцифры, Академией наук, частными компаниями корпорация работает на таких перспективных направлениях, как создание квантового компьютера и нейроморфных сетей. Все эти прорывные достижения в скором времени обещают произвести революцию не только в технологиях работы самих компаний-разработчиков, но и выйти на широкий рынок.

Например, Российский квантовый центр открыл доступ к облачной платформе квантовых вычислений для исследователей и бизнеса. "В первую очередь технология рассчитана на компании в сфере финансов, логистики, химической и атомной промышленности, биоинформатики и телекоммуникаций", - сообщают в РКЦ.

Эффекты цифровых инноваций ощущают не только отечественные гиганты индустрии, но и предприятия малого и среднего бизнеса

Эффекты от внедрения цифровых инноваций уже сегодня могут ощутить в своей работе не только отечественные гиганты индустрии, но и предприятия малого и среднего бизнеса. "Цифра" уже изменила сами способы взаимодействия в предпринимательской среде. Уходит в прошлое бумажный документооборот, на смену устаревшим форматам приходят новые. Например, цифровой нотариат в минувшем году позволил увеличить число новых нотариальных действий в корпоративной сфере на 60 процентов, прибавив за год более 200 тысяч подтвержденных обращений. Существенно ускорилась подача сведений в налоговую службу при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. А такое нотариальное действие, как удостоверение равнозначности электронной версии документа его бумажной форме с сохранением юридической силы, позволяет совершить "телепортацию" документа практически мгновенно в любую точку страны.

"В корпоративной сфере наши возможности в целом очень востребованы, в первую очередь для малого и среднего бизнеса, которому нужна квалифицированная правовая защита, - отмечает президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - В частности, это и удаленные действия, и исполнительная надпись, и, конечно же, дистанционное удостоверение сделок".

В период пандемии новые подходы существенно изменили организацию работы внутри самих компаний, сделав цифровизацию неизбежным и наиболее эффективным ответом на вынужденное снижение деловой активности. Это и работа сотрудников на удаленной основе с сохранением качества выполняемых обязанностей и обратной связи, и выстраивание внешней коммуникации с партнерами в онлайн-режиме, и оцифровка каналов связи с потенциальными клиентами с расширением спектра услуг и покрытием целевой аудитории.

Такой пересмотр бизнес-моделей и маркетинговых стратегий во многих компаниях остался востребован и в посткоронавирусной реальности, доказав свою эффективность в дополнение к традиционным методам работы и максимально автоматизировав ведение внутренних процессов. Одним из главных уроков пандемии стало создание клиентоориентированных моделей бизнеса и вовлечение в них социальных сетей.

Как считает основатель и владелец компании Macroscope Consulting Гаррет Джонстон, одним из главных итогов пандемии для бизнеса станет работа компании на развитие потребительских компетенций своих клиентов и их развитие в целом. Это подразумевает не только комплексное сопровождение предлагаемой продукции набором соответствующих услуг и предложений, включая сервисное обслуживание, но и развитие потенциальных способностей будущего покупателя или клиента в более широком смысле. Например, производители фототехники заинтересованы расти вместе со своим покупателем от любителя до профессионала. В мире тотальной цифровой грамотности такой подход будет востребован большинством производителей. Наиболее перспективным подобное позиционирование является для стартапов, когда развитие клиента играет на максимальное увеличение прибыли новой компании, считает международный эксперт. А поскольку развитие технологий сокращает время жизни продукта на рынке, как ни парадоксально, стартапам следует ориентироваться не столько на сиюминутное извлечение прибыли, сколько на то, что останется неизменным. Например, не на создание очередного сервиса такси, а на предложение пакета услуг мобильности, который может включать как передвижение на автомобиле, так и велопоездки, пешие маршруты, такси. По оценкам эксперта, в России большинство стартапов все же нацелены на технологии, привязанные скорее к возможностям самих разработчиков, а не на потребности, которые генерируют долговременный спрос.

Поддержать развитие стартапов в нашей стране поможет ряд мер правительства. Речь идет о сквозном ускорении процесса акселерации - от формирования команд и создания компаний до вывода продукции на рынок, получения прибыли и выхода на IPO или получения инвестиций от стратегических инвесторов. В систему такой бесшовной интеграции вошли АНО "Платформа НТИ", институты инновационного развития - Российский фонд прямых инвестиций, а также дочерние компании "ВЭБ.РФ" - Фонд содействия инновациям, "Сколково", Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

"Мы создаем систему, в которую вошли пять основных институтов развития, - рассказал первый зампред правительства Андрей Белоусов. - Если технологический стартап на каком-то этапе получил поддержку от одного из институтов развития, это служит дополнительным аргументом для получения финансирования на дальнейших стадиях развития. Таким образом, мы рассчитываем уменьшить риски этого движения".

И крупнейшие корпорации России, и предприятия малого и среднего бизнеса, и компании-стартапы уже используют целый спектр инновационных решений, часть из которых предпринимателям страны предложена со стороны государства.