Эксперты ожидают укрепления рубля после встречи Путина с Байденом

Рубль показал умеренный рост к доллару и евро на старте торгов во вторник 15 июня вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи. Рубль укрепляется уже несколько недель подряд. Эксперты считают, что одной из причин является предстоящая встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина 16 июня в Женеве.

Умеренный рост национальной валюты, а также незначительные колебания фондовых рынков скорее говорят о том, что инвесторы не ожидают каких-либо серьезных решений от этой встречи, но сам факт встречи является позитивным моментом, говорит доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов. "Мы ожидаем, что по итогам переговоров можно будет более надежно сказать, будут ли США распространять санкции на вторичный рынок госдолга, стоит ли ожидать других санкций. Эта информация повлияет на то, насколько российские ценные бумаги будут привлекательны для нерезидентов, поможет более определенно прогнозировать трансграничные потоки капитала и, в итоге, курс рубля", - говорит директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Помимо встречи президентов есть и другие факторы, влияющие на рынки. Это и ожидания от заседания FOMC (если будут намеки на ужесточение монетарной политики в США, то доллар укрепится - прим. ред.), и ситуация с динамикой заражений COVID-19, и ситуация по ядерной сделке с Ираном, по которой до президентских выборов (18 июня - прим. ред.) мало что будет понятно, отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

В среду, 16 июня, в Женеве президент России Владимир Путин встретится с президентом США Джо Байденом. Саммит пройдет по инициативе американской стороны.