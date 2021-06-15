Новости

Роналду первым в истории сыграл на пяти чемпионатах Европы 19:11
В Брянске полицейский сумел на ходу остановить машину лихача 18:53
Минцифры: Льготные кредиты на цифровизацию стали доступны для МСП 18:47
На Комсомольской площади с 16 июня изменятся схемы парковок 18:35
Эксперты ожидают укрепления рубля после встречи Путина с Байденом 18:24
В Калининграде будут судить торговцев наркотиками в даркнете 18:12
Байден прибыл в Швейцарию 18:11
Средний возраст подержанных автомобилей в США впервые превысил 12 лет 18:03
На российские стройки привлекут белорусских рабочих 17:40
Два человека пострадали в крупном ДТП на Садовом кольце 17:33
Cyberpunk 2077 возвращается на PlayStation 17:24
Президенты Турции и Азербайджана подписали декларацию о союзничестве 17:24
Синоптики предсказали Москве "великую сушь" 17:15
В Сочи появились два новых комплекса вакцинации от COVID-19 17:14
ЕС и США разрешили долгий спор по делу Boeing и Airbus 17:10
На Кубе выявили рекордное число случаев COVID-19 17:08
США запретили ввоз собак из 113 стран мира, включая Россию 17:08
В Китае высоко оценили ответы Путина телеканалу NBC 17:06
Премьер Болгарии объявил войну "узаконенной коррупции" 16:58
В Подмосковье с коронавирусом стали чаще госпитализировать 20-летних 16:57
С прилавков российских магазинов исчезнут фруктовые вина 16:54
Началось создание глобальной конвенции по борьбе с информпреступностью 16:26
Россия занялась научной кооперацией для разработки решений связи 6G 16:24
Хуснуллин рассказал, квартиры какой площади самые продаваемые 16:20
Госдума одобрила проект о создании регистра доноров костного мозга 16:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Советы психолога: Как пережить ЕГЭ без стресса
Советы психолога: Как пережить ЕГЭ без стресса
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
15.06.2021 18:24
Рубрика: Экономика

Эксперты ожидают укрепления рубля после встречи Путина с Байденом

Текст: Юлия Акиньшина
Рубль показал умеренный рост к доллару и евро на старте торгов во вторник 15 июня вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи. Рубль укрепляется уже несколько недель подряд. Эксперты считают, что одной из причин является предстоящая встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина 16 июня в Женеве.

Умеренный рост национальной валюты, а также незначительные колебания фондовых рынков скорее говорят о том, что инвесторы не ожидают каких-либо серьезных решений от этой встречи, но сам факт встречи является позитивным моментом, говорит доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов. "Мы ожидаем, что по итогам переговоров можно будет более надежно сказать, будут ли США распространять санкции на вторичный рынок госдолга, стоит ли ожидать других санкций. Эта информация повлияет на то, насколько российские ценные бумаги будут привлекательны для нерезидентов, поможет более определенно прогнозировать трансграничные потоки капитала и, в итоге, курс рубля", - говорит директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Фото: Андронов Алексей/ТАСС
Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Помимо встречи президентов есть и другие факторы, влияющие на рынки. Это и ожидания от заседания FOMC (если будут намеки на ужесточение монетарной политики в США, то доллар укрепится - прим. ред.), и ситуация с динамикой заражений COVID-19, и ситуация по ядерной сделке с Ираном, по которой до президентских выборов (18 июня - прим. ред.) мало что будет понятно, отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

В среду, 16 июня, в Женеве президент России Владимир Путин встретится с президентом США Джо Байденом. Саммит пройдет по инициативе американской стороны.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей школьникам-инвалидам старше 18 лет
Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ №15 имени Филатова
Минобрнауки РФ разрешило вузам Москвы провести сессию удаленно
МВД Абхазии: Стрелявший в россиян неоднократно привлекался к ответственности
В Евросоюзе начал действовать сертификат вакцинации
Как новые условия льготной ипотеки изменят доступность жилья
Почему растет импорт пальмового масла и чем это грозит