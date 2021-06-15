Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции по С-400

Позиция Анкары по вопросу поставок ЗРК С-400 остается неизменной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с американским коллегой Джо Байденом. По словам турецкого лидера, это же касается и программы F-35.

Эрдоган назвал встречу с Байденом конструктивной. Он также пригласил хозяина Белого дома посетить Турцию, пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Anadolu.

Напомним, Москва и Анкара заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки были выполнены в 2019 году. Данная сделка вызвала недовольство США. Вашингтон потребовал отказаться от С-400 и приобрести взамен американские комплексы Patriot. США также угрожали Турции санкциями и отменой продажи новейших истребителей F-35.

Однако Анкара не собирается отказываться от С-400. В конце мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу вновь подчеркнул, что его страна имеет полное право использовать купленные у России С-400, и требования других стран отказаться от них недопустимы.