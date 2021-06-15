ГД убрала из повестки проект о внесении вакцины от COVID-19 в нацкалендарь

Госдума сняла с рассмотрения на пленарном заседании законопроект о внесении вакцины от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Проект должен был быть рассмотрен во втором чтении.

Политик объяснил, что включение вакцины в календарь вызывает у многих граждан опасение об обязательности прививки от COVID-19.

"Если она будет в календаре, то вдруг некоторые испугаются, что она будет обязательной,- отметил Жириновский. - У нас в календаре много прививок, и их рекомендуют, а те кто отказываются, ставят свою жизнь в опасность".

Лидер фракции добавил, что регулярные заявления властей о том, что решение о вакцинировании принимается исключительно добровольно, привело к тому, что большинство жителей страны так и не пошли прививаться.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости подготовить ко второму чтению данного законопроекта поправку о добровольности вакцинации от коронавируса. "Нам надо защитить одновременно с этим право граждан на добровольность", - подчеркнул он в ходе рассмотрения проекта в первом чтении 8 июня. Поручение доработать документ было дано профильному комитету Госдумы по охране здоровья - при этом депутаты попросили правительство РФ принять участие в этом процессе.