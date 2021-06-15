ГИБДД: В России с начала года в ДТП погибли почти 40 велосипедистов

Почти 40 велосипедистов погибли в результате ДТП в России с начала текущего года, из них четыре ребенка. Об этом говорится в статистических материалах Госавтоинспекции РФ.

Всего с начала текущего года в стране произошло 508 ДТП с участием велосипедистов, 37 из которых погибли и 472 пострадали. При этом в 25% случаев ДТП произошло с детьми-велосипедистами, четверо из них погибли, 123 пострадали, пишет ТАСС.

По данным ГИБДД, число детей на велосипеде, попавших в ДТП, по сравнению с 2020 годом выросло с 75 до 127 человек. Также увеличилось количество погибших детей-велосипедистов - с одного до четырех, пострадавших - с 74 до 123 человек.

Ранее в ГИБДД Москвы назвали самое опасное время для мотоциклистов. Риски увеличиваются в будни, когда участников движения на дороге становится больше. Более 70 процентов столкновений происходит в светлое время суток, а вот ночью аварий меньше, но тяжесть их намного выше, из-за пустых дорог и большой скорости.

Назвали специалисты и самые частые места столкновений. Так 33 процента аварий произошло на перегонах - на участках дорог, где нет выездов и перекрестков. Еще 30 процентов - на выездах с прилегающих территорий, АЗС, парковок, дворов и прочее. Так же аварии происходят на перекрестках, во дворах, на мостах, эстакадах и путепроводах.