Глава ЦБ заявила о восстановлении экономики России после кризиса

Экономика России восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

По прогнозу ОЭСР, Россия одной из первых превысит докризисный уровень ВВП на душу населения - по итогам II квартала 2021 года. Быстрое восстановление, когда предложение не поспевает за спросом, является одной из причин разгона инфляции в мае до 6% в годовом выражении.

"Мы довольно долго держали ставку на низком уровне, чтобы быть уверенными, что не подрежем крылья восстанавливающейся экономике, но сейчас мы не сомневаемся, что росту наши решения не помеха, - объяснила депутатам Набиуллина. - Если бы мы промедлили с повышением ставки, то разгон инфляции был бы больше и устойчивее, случилось бы то, что называют инфляционной спиралью, когда инфляция растет все быстрее и быстрее. И тогда переломить ситуацию могли бы только радикальные меры. Поэтому мы и действуем решительно, на опережение".

На прошлой неделе Банк России повысил ключевую ставку с 5 до 5,5% и ясно дал понять, что еще раз поднимет ее в июле.

Набиуллина сравнила денежно-кредитную политику с одеждой по сезону: она помогает добиваться ценовой стабильности, как правильно подобранная одежда помогает нам не замерзнуть и не перегреться. "Поэтому сейчас время повышения ставки в ответ на изменившиеся обстоятельства и рост инфляции", - сказала глава ЦБ.