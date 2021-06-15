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15.06.2021 12:17
Рубрика: Экономика

Глава ЦБ заявила о восстановлении экономики России после кризиса

Текст: Игорь Зубков
Экономика России восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

По прогнозу ОЭСР, Россия одной из первых превысит докризисный уровень ВВП на душу населения - по итогам II квартала 2021 года. Быстрое восстановление, когда предложение не поспевает за спросом, является одной из причин разгона инфляции в мае до 6% в годовом выражении.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Набиуллина оценила эффект от повышения ключевой ставки для ипотеки

"Мы довольно долго держали ставку на низком уровне, чтобы быть уверенными, что не подрежем крылья восстанавливающейся экономике, но сейчас мы не сомневаемся, что росту наши решения не помеха, - объяснила депутатам Набиуллина. - Если бы мы промедлили с повышением ставки, то разгон инфляции был бы больше и устойчивее, случилось бы то, что называют инфляционной спиралью, когда инфляция растет все быстрее и быстрее. И тогда переломить ситуацию могли бы только радикальные меры. Поэтому мы и действуем решительно, на опережение".

На прошлой неделе Банк России повысил ключевую ставку с 5 до 5,5% и ясно дал понять, что еще раз поднимет ее в июле.

Набиуллина сравнила денежно-кредитную политику с одеждой по сезону: она помогает добиваться ценовой стабильности, как правильно подобранная одежда помогает нам не замерзнуть и не перегреться. "Поэтому сейчас время повышения ставки в ответ на изменившиеся обстоятельства и рост инфляции", - сказала глава ЦБ.

Экономика Макроэкономика Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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