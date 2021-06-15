Госдума одобрила проект о создании регистра доноров костного мозга

Государственная Дума одобрила в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому в РФ создадут единый Федеральный регистр доноров костного мозга.

Единая, постоянно обновляющаяся база данных поможет специалистам находить нужного донора для своих больных, причем не только в собственном регионе, но и по всей стране.

Кроме того, закрепляются и расширяются права донора костного мозга. В частности, отмечается, что на костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки распространяется запрет на куплю-продажу органов и тканей человека.

Принятие закона должно помочь снизить смертность среди трудоспособного населения - в том числе от онкологических заболеваний.