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15.06.2021 13:20
Рубрика: Власть

Госдума одобрила запрет коллекторам общаться с близкими и соседями должника

Текст: Татьяна Замахина

Второе чтение в Госдуме прошел законопроект, обязывающий коллекторов общаться только с должниками.

Россияне стали быстрее возвращать переданные коллекторам долги

Документ внесли вице-спикер от "ЕР" Ирина Яровая и первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Законопроект позволяет общение только с должником и запрещает беспокоить его близких, коллег или соседей. Исключение - наличие их письменного предварительного согласия (его должен спрашивать не коллектор, а должник, пояснили разработчики). Более того, третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его. Поправками, принятыми во втором чтении, уточняется, что данное согласие может быть предоставлено в кредитную организацию в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме.

Авторы считают, что новшества оградят граждан от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами. Это можно назвать "презумпцией несогласия" третьих лиц, считает Яровая. По ее словам, они сейчас становятся мишенями для давления, что противоречит принципам индивидуальной свободы и личной ответственности за принятые решения.

"Граждане часто сообщают об этой проблеме депутатам, потому что они устали и не понимают, почему коллекторы обращаются именно к ним", - передала она.

Комитет по финрынку в своем заключении на законопроект также заявил, что взыскатели нередко давят на родственников и знакомых должников вплоть до обращения третьих лиц в суд. Депутаты напомнили, что заемщики при получении кредита нередко указывают третьих лиц для обращений по поводу возврата просроченной задолженности, предварительно не заручившись их согласием.

Коллекторов не смогут привлекать для взыскания долгов по оплате коммуналки

Проект закона поддержали Минюст и Федеральная служба судебных приставов.

В случае окончательного принятия документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Андрей Исаев в колонке в "РГ" ранее отмечал, что граждане, не имеющие никаких долгов, нередко сталкиваются с тем, что коллекторы ни с того ни с сего приходят к ним и предъявляют различные требования в некорректной форме, иногда агрессивно. "Это грубейшее нарушение прав человека подробно обсуждалось на площадке Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании осенью прошлого года, и было принято решение о разработке мер правовой защиты граждан, не являющихся должниками, от любого давления со стороны коллекторов, - указал парламентарий.

Власть Работа власти Происшествия Правосудие Охрана порядка Законодательная власть Госдума Долги и коллекторы Законопроекты и комментарии

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