Госдума одобрила запрет коллекторам общаться с близкими и соседями должника

Второе чтение в Госдуме прошел законопроект, обязывающий коллекторов общаться только с должниками.

Документ внесли вице-спикер от "ЕР" Ирина Яровая и первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Законопроект позволяет общение только с должником и запрещает беспокоить его близких, коллег или соседей. Исключение - наличие их письменного предварительного согласия (его должен спрашивать не коллектор, а должник, пояснили разработчики). Более того, третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его. Поправками, принятыми во втором чтении, уточняется, что данное согласие может быть предоставлено в кредитную организацию в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме.

Авторы считают, что новшества оградят граждан от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами. Это можно назвать "презумпцией несогласия" третьих лиц, считает Яровая. По ее словам, они сейчас становятся мишенями для давления, что противоречит принципам индивидуальной свободы и личной ответственности за принятые решения.

"Граждане часто сообщают об этой проблеме депутатам, потому что они устали и не понимают, почему коллекторы обращаются именно к ним", - передала она.

Комитет по финрынку в своем заключении на законопроект также заявил, что взыскатели нередко давят на родственников и знакомых должников вплоть до обращения третьих лиц в суд. Депутаты напомнили, что заемщики при получении кредита нередко указывают третьих лиц для обращений по поводу возврата просроченной задолженности, предварительно не заручившись их согласием.

Проект закона поддержали Минюст и Федеральная служба судебных приставов.

В случае окончательного принятия документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Андрей Исаев в колонке в "РГ" ранее отмечал, что граждане, не имеющие никаких долгов, нередко сталкиваются с тем, что коллекторы ни с того ни с сего приходят к ним и предъявляют различные требования в некорректной форме, иногда агрессивно. "Это грубейшее нарушение прав человека подробно обсуждалось на площадке Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании осенью прошлого года, и было принято решение о разработке мер правовой защиты граждан, не являющихся должниками, от любого давления со стороны коллекторов, - указал парламентарий.