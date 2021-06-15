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15.06.2021 12:09
Рубрика: Внутренняя политика

Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей

Текст: Татьяна Замахина
В России отменят обязательный техосмотр для оформления полиса ОСАГО. Такой закон приняла Госдума.
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

В момент заключения договора на "автогражданку" автовладельцу не нужно будет предоставлять страховщикам документ о прохождении техосмотра. Норма была оформлена как поправки ко второму чтению законопроекта на другую тему - о работе иностранных страховых организаций в России.

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Закон вступит в силу 22 августа нынешнего года.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что новый закон облегчит жизнь как страховым компаниям, так и автовладельцам.

Депутаты отметили, что на диагностических картах сформировался целый бизнес, и открепление полиса ОСАГО от техосмотра положит этому конец. Ведь на деле транспортные средства в большинстве своем не проходят реальную диагностику. А страховые компании не в состоянии проконтролировать, прошел ли автомобиль реальный техосмотр.

В ГД в качестве аргумента также привели уменьшение количества станций техосмотра, что может спровоцировать нехватку времени и рабочих рук на проверку машин. В итоге люди вынуждены покупать диагностические карты.

В связи с этими соображениями в ГД пришли к выводу, что нецелесообразно привязывать получение полиса ОСАГО к диагностической карте и техосмотру.