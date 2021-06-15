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15.06.2021 13:58
Рубрика: Бензин

Госдума приняла во II чтении изменения параметров демпфера для бензина

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Госдума приняла во втором чтении законопроект корректирующий работу демпфирующего механизма на топливном рынке. Изменения вносятся задним числом, они действуют с 1 мая этого года.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Приведет ли подорожание нефти к дальнейшему росту цен на бензин

Демпфер работает в обе стороны: бюджет доплачивает нефтеперерабатывающим компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен на топливо, компенсируя упущенную выгоду от ограничения экспорта, и наоборот - изымает часть доходов, когда поставки на внутренний рынок выгоднее.

С 1 мая базовая оптовая цена бензина, при превышении которой выплаты начинают идти из бюджета нефтеперерабатывающим компаниям, снижается на 4 тыс. рублей до 52,3 тыс. рублей за тонну. В 2022 года она будет равна 55, 2тыс. рублей за тонну, в 2023 году - 56,9 тыс. рублей, в 2024 году - 58,6 тыс рублей. Для дизельного топлива базовая цена в 2021 году сохранится на уровне 50,7 рублей за тонну. В 2022 она вырастет 52,25 тыс. рублей за тонну, в 2023 году - 53,85 тыс. рублей, в 2024 году - 55,5 тыс. рублей за тонну. Демпфер рассчитывается относительно разницы этих цен и экспортной альтернативы (цены поставок за границу за вычетом логистических расходов).

Оптовая цена АИ-92 сейчас - 54,4 тыс. рублей за тонну, а экспортная - 67,1 тыс. рублей за тонну.