Инструкция: что делать, если во дворе простаивает автохлам

Во многих дворах годами ржавеют брошенные автомобили, владельцы которых не предпринимают никаких усилий по их утилизации. Чаще всего эту проблему приходится решать обычным жителям.

Главное управление региональной безопасности Московской области опубликовало подробную инструкцию, как следует действовать в такой ситуации гражданам, желающим очистить двор от автохлама. Первый пункт - убедиться в том, что машина действительно бесхозная и брошена.

Речь идет, прежде всего, о тех случаях, когда автомобиль оставили на общественной территории. Например, на проезжей части или на прилегающей к многоквартирному дому территории. Когда машина признается бесхозной?

Во-первых, если собственник отсутствует или от автомобиля отказался. Во-вторых, если машина сильно пострадала в ДТП и восстановить ее невозможно. В-третьих, если она заметно разукомплектована: например, у нее нет колес, стекол, дверей и прочих крупных элементов. В-четвертых, если с нее сняли госномера.

Если госномера на автомобиле есть, то его техническое состояние не так важно. Это значит, что машина кому-то принадлежит. И если правила стоянки при этом не нарушаются, то вывезти такой автомобиль можно лишь по решению суда.

Когда вы убедились, в том, что автомобиль бесхозный, нужно обратиться в местную администрацию с заявлением. Это может сделать как гражданин, так и управляющая компания. Обращение можно направить через сайт, заказным письмом или отнести лично.

В заявлении указывается марка автомобиля, цвет, отличительные признаки, место стоянки, а также время, в течение которого он простаивает. Если есть возможность - к письму стоит приложить фотографии.

Далее из администрации на место выедет специальная комиссия, которая определит, действительно ли автомобиль брошен, и попытается установить собственника, задействуя ГИБДД. Если хозяина удастся найти, ему направят требование убрать машину или привести ее в надлежащее состояние. Если владелец найден не будет, то автомобиль сначала признают бесхозным через суд, затем передадут в муниципальную собственность, а потом эвакуируют на спецстоянку.