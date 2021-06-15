Инструкция: что делать, если во дворе простаивает автохлам

Главное управление региональной безопасности Московской области опубликовало подробную инструкцию, как следует действовать в такой ситуации гражданам, желающим очистить двор от автохлама. Первый пункт - убедиться в том, что машина действительно бесхозная и брошена.
Речь идет, прежде всего, о тех случаях, когда автомобиль оставили на общественной территории. Например, на проезжей части или на прилегающей к многоквартирному дому территории. Когда машина признается бесхозной?
Во-первых, если собственник отсутствует или от автомобиля отказался. Во-вторых, если машина сильно пострадала в ДТП и восстановить ее невозможно. В-третьих, если она заметно разукомплектована: например, у нее нет колес, стекол, дверей и прочих крупных элементов. В-четвертых, если с нее сняли госномера.
Если госномера на автомобиле есть, то его техническое состояние не так важно. Это значит, что машина кому-то принадлежит. И если правила стоянки при этом не нарушаются, то вывезти такой автомобиль можно лишь по решению суда.
Когда вы убедились, в том, что автомобиль бесхозный, нужно обратиться в местную администрацию с заявлением. Это может сделать как гражданин, так и управляющая компания. Обращение можно направить через сайт, заказным письмом или отнести лично.
В заявлении указывается марка автомобиля, цвет, отличительные признаки, место стоянки, а также время, в течение которого он простаивает. Если есть возможность - к письму стоит приложить фотографии.
Далее из администрации на место выедет специальная комиссия, которая определит, действительно ли автомобиль брошен, и попытается установить собственника, задействуя ГИБДД. Если хозяина удастся найти, ему направят требование убрать машину или привести ее в надлежащее состояние. Если владелец найден не будет, то автомобиль сначала признают бесхозным через суд, затем передадут в муниципальную собственность, а потом эвакуируют на спецстоянку.