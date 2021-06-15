Указ губернатора Ивановской области от 15 июня 2021 № 89-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 10 дополнить подпунктом 10.14 следующего содержания:

"10.14. Обеспечить допуск к исполнению профессиональных (служебных) обязанностей с личным присутствием на рабочем месте на основании отрицательных результатов лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2, осуществляемых на коммерческой основе, в том числе за счет средств работника, не реже одного раза в 4 календарных дня, следующих категорий работников:

гостиничного бизнеса, санаторно-курортных организаций;

сфер пассажирского транспорта (автомобильный транспорт, внутренний водный транспорт), автозаправочных станций, общественного питания, предоставления услуг в сфере туризма, розничной торговли;

предприятий, организаций иных сфер экономической деятельности, в которых менее 60% от общего числа сотрудников, осуществляющих профессиональные (служебные) обязанности с личным присутствием на рабочем месте, прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, либо имеют медицинские документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), выданные не ранее 01.01.2021.

Требования абзацев первого - четвертого настоящего подпункта не распространяются на работников, которые имеют медицинские документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), выданные не ранее 01.01.2021, либо которые прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию.

Для подтверждения соблюдения требований, указанных в абзацах первом - пятом настоящего подпункта, работодатель обязан еженедельно направлять в Департамент здравоохранения Ивановской области на электронную почту: Vaccine@ivreg.ru отсканированную копию документа, оформленного на бланке организации за подписью руководителя данной организации, содержащего следующую информацию:

а) период, за который сформирован отчет;

б) общая численность работников организации;

в) общее число работников, осуществляющих профессиональные (служебные) обязанности с личным присутствием на рабочем месте, в том числе количество лиц:

имеющих отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР либо тестирования на антиген SARS-CoV-2;

имеющих медицинский документ, подтверждающий наличие антител иммуноглобулина G (IgG), выданный не ранее 01.01.2021;

прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию.

Оригинал документа, направленного в Департамент здравоохранения Ивановской области, с приложением документов, подтверждающих информацию, указанную в абзацах седьмом - двенадцатом настоящего подпункта, подлежит хранению у работодателя до снятия режима повышенной готовности.".

1.2. Подпункт 11.1 пункта 11 изложить в следующей редакции:

"11.1. Проведение на территории Ивановской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, на придомовых территориях, на площадках (детских, спортивных, игровых) на территориях микрорайонов и групп жилых домов.

Ограничения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, не распространяются на:

а) работу кинотеатров (кинозалов);

б) спектакли, представления, проводимые на базе государственных театров Ивановской области, филармонии и цирка Ивановской области, культурно-досуговых учреждений, а также на открытом воздухе на территории общественных пространств, парков культуры и отдыха, соответствующих требованиям регламентов порядка работы указанных организаций (общественных пространств), утвержденных Правительством Ивановской области, в том числе с участием сторонних организаций;

в) концерты, проводимые на базе государственных театров Ивановской области, филармонии, культурно-досуговых учреждений, соответствующих требованиям регламентов порядка работы указанных организаций, утвержденных Правительством Ивановской области, при условии доступа зрителей на мероприятие на основании отрицательного результата тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2, осуществляемого на коммерческой основе в день проведения мероприятия;

г) проведение на открытом воздухе на территории общественных пространств, парков культуры и отдыха концертов, фестивалей, игровых программ, конкурсов, смотров, викторин, лотерей, дискотек при условии доступа зрителей на мероприятие в случае отрицательного результата тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2, осуществляемого на коммерческой основе в день проведения мероприятия, и соответствия требованиям регламента к порядку их проведения, утвержденного Правительством Ивановской области;

д) проведение конгрессных мероприятий в помещениях, соответствующих требованиям Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0198-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 26.06.2020 при условии доступа участников на мероприятие на основании отрицательного результата тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2, осуществляемого на коммерческой основе в день проведения мероприятия, либо предъявления медицинского документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или медицинского документа, подтверждающего выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2, выданного не ранее 01.01.2021;

е) проведение матчей в рамках турниров профессиональных спортивных лиг и их молодежных составов, физкультурных и спортивных мероприятий всероссийского, межрегионального, регионального и муниципального уровня, включенных в календарный план Департамента спорта Ивановской области на 2021 год и календарные планы муниципальных образований Ивановской области (на объектах спорта закрытого типа - в присутствии зрителей с заполняемостью трибун не более 50% от проектной мощности, на объектах спорта открытого типа - в присутствии зрителей, предельная численность которых определяется организатором мероприятия с учетом вида спорта и возможности соблюдения на территории общественного пространства, на котором планируется проведение мероприятия, установленных санитарно-эпидемиологических требований).".

1.3. Пункт 39 изложить в следующей редакции:

"39. Руководителям исполнительных органов государственной власти Ивановской области и подведомственных им организаций, а также руководителям учреждений, подведомственных Правительству Ивановской области, организовать внесение изменений в коллективные договоры (соглашения), локальные нормативные акты в части установления работникам, которые прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, дополнительной гарантии в виде дополнительного оплачиваемого дня отдыха с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.".

1.4. Дополнить пунктами 40 - 42 следующего содержания:

"40. Рекомендовать руководителям иных органов государственной власти Ивановской области, государственных органов Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области и подведомственных им организаций организовать внесение изменений в коллективные договоры (соглашения), локальные нормативные акты, аналогично изменениям, предусмотренным пунктом 39 настоящего указа.

41. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории Ивановской области, рассмотреть возможность организации внесения изменений в коллективные договоры (соглашения), локальные нормативные акты, аналогично изменениям, предусмотренным пунктом 39 настоящего указа.

42. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.".

2. Настоящий указ вступает в силу после его официального опубликования, за исключением:

абзацев первого - третьего, шестого - четырнадцатого подпункта 1.1 пункта 1, вступающих в силу с 01.07.2021,

абзацев четвертого, пятого подпункта 1.1 пункта 1, вступающих в силу с 15.07.2021.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







