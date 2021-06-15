Новости

Первые случаи заражения COVID-19 в США произошли в декабре 2019 года 00:39
В Перу официально завершен подсчет голосов на выборах 00:17
В столице местами прошли сверхинтенсивные дожди 15.06.2021
Стали известны комментаторы на очередные матчи Евро-2020 15.06.2021
Власти Словении объявили об окончании эпидемии в стране 15.06.2021
Олич объяснил причины ухода из ЦСКА 15.06.2021
Проценко заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 15.06.2021
Умер заслуженный тренер РСФСР Александр Аверьянов 15.06.2021
Обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии переведен в Бутырку 15.06.2021
Денис Проценко рассказал, может ли заболеть привитый от коронавируса 15.06.2021
Олич покидает пост главного тренера ЦСКА 15.06.2021
Денис Проценко объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве 15.06.2021
Минюст США призвал Верховный суд возобновить дело о смертной казни Царнаеву 15.06.2021
Власти Москвы назвали количество штрафов за нарушение антиковидных мер 15.06.2021
Британцы во Франции могут потерять права и льготы после 30 июня 15.06.2021
Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух женщин в новой Москве 15.06.2021
Франция - Германия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 15.06.2021
Рогозин пообещал, что Роскосмос будет отправлять в космос ученых 15.06.2021
Главврач "Коммунарки" оценил необходимость обязательной вакцинации от COVID-19 15.06.2021
Оформление виз для близких родственников россиян упростят 15.06.2021
Цена нефти поднялась выше $74 за баррель впервые с апреля 2019 года 15.06.2021
Южная Корея разместит сторожевых роботов с ИИ на границе с КНДР 15.06.2021
Песков: Подписания документов на саммите в Женеве не планируется 15.06.2021
В мире ежедневно используется 7 миллиардов масок 15.06.2021
В каких случаях не нужна вторая доза прививки против COVID-19 15.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Число используемых цифровых голосовых помощников к 2023 году утроится и составит 8 млрд по всему миру, говорится в исследовании Juniper Research. Способствовать этому будет развитие рынка умных домашних устройств.
Еще пять лет назад ботов воспринимали как развлечение. Фото: istock Еще пять лет назад ботов воспринимали как развлечение. Фото: istock
Еще пять лет назад ботов воспринимали как развлечение. Фото: istock

Рынок интеллектуальных платформ постепенно набирает обороты и в России, говорит директор по развитию AI проектов "Mail.ru Цифровые технологии" Светлана Архипкина. Если раньше среди крупнейших российских компаний лишь треть запускала проекты с участием технологий искусственного интеллекта, сейчас они есть у 60-70% игроков рынка.

Фото: iStock
"Яндекс" представил инструмент для удаления личных данных с сервиса

"Еще пять лет назад ботов воспринимали как развлечение или то, что мешает попасть к оператору, сейчас это уже стандартный канал коммуникации. В тексте и голосе уже очевидно повсеместное распространение ботов, а вот видео, личное общение и остальные более сложные коммуникации только начинают внедряться", - отмечает начальник управления "Мессенджеры и чат-боты" департамента цифрового бизнеса ВТБ Александр Раихин.

Самыми популярными и известными чат-ботами являются виртуальные ассистенты, которые разрабатывают крупнейшие корпорации. В их число входят Siri от Apple, Alexa от Amazon, Cortana от Microsoft, Facebook M и Google Assistant. Российские крупнейшие корпорации также занимаются разработкой собственных виртуальных помощников - Алиса от "Яндекса", Олег от Тинькофф Банка и Маруся от Mail.ru.

Активно использует помощников банковский сектор. Директор дивизиона "Забота о клиентах" Сбербанка Елена Левина отмечает, что 68% из 20 млн звонков на номер 900 и более 3 млн текстовых обращений в чат, поступающих от клиентов ежемесячно, обслуживает бот. Удовлетворенность клиента тем, как бот помогает решать задачи, высока - 74%, отмечает она. По словам Раихина, чат-бот ВТБ может решить более половины клиентских вопросов, при этом в банке достаточно сложные и разнообразные бизнес-направления. В монопродуктовых компаниях этот процент может доходить до 80-90%, но даже в этом случае без операторов не обойтись - сложные и эксклюзивные кейсы все равно пока потребуют человеческого вмешательства.

"Мы используем голосового робота для проведения опроса удовлетворенности клиентов, на этом процессе он полностью заменил сотрудников кол-центра, на текущих объемах - это 5% исходящих коммуникаций. Процент ошибок голосового бота - на уровне 6%. В этом плане все индивидуально у каждой компании, зависит от масштабов бизнеса, объема и специфики задач, решаемых с помощью ботов", - рассказывает об опыте работы с чат-ботом управляющий директор Абсолют Банка Иван Любименко.

По словам директора по цифровому маркетингу S8 Capital Альберта Усманова, использование искусственного интеллекта и других технологий помогает сократить до 30% затрат на поддержку клиентов, обеспечить нужный уровень персонализации, а также быстрее решать клиентские запросы. В конечном итоге правильно организованная поддержка с использованием продвинутых решений может помочь бизнесу нарастить NPS и снизить отток. При этом, по его словам, чат-боты могут быть использованы не только для поддержки. Например, производитель ингредиентов для супа Knorr смог увеличить потребление суповых кубиков на 50% всего за три месяца - после запуска бота-ассистента, который помогал женщинам с рецептами для блюд.

Фото: Пресс-служба Мосгаза
Новый чат-бот позволит москвичам узнать дату проверки газового оборудования

"Самое главное преимущество чат-ботов - дешевизна. Запустить простейшего бота можно бесплатно, и вот он уже автоматизирует общение с клиентом, а добавив пару долларов, можно подключить к нему пользовательские сценарии и искусственный интеллект. Мне известны кейсы, где незамысловатые чат-боты снимали до 85% нагрузки на кол-центр", - говорит директор по развитию "СоцМедиаМаркетинг" Евгений Кончаков.

Использование ИИ приносит пользу, отмечает Любименко, если технология внедрена правильно, обдуманно, в балансе с потребностями клиентов и бизнес-процессами компании.

По данным Accenture, около 65% проблем, связанных с внедрением подобных технологий, лежат в плоскости отсутствия квалифицированных специалистов внутри компании и неспособности целостного взгляда на преимущество ИИ в развитии бизнеса. Усманов добавляет, что из слабых сторон также можно выделить безопасность. "Кроме того, я бы указал на еще только набирающую силу развитость искусственного интеллекта в целом, именно этот фактор пока не позволяет чат-боту импровизировать, и пока еще чистое творчество - удел исключительно человека", - заключает эксперт.

Digital Технологии

Главное сегодня

Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей школьникам-инвалидам старше 18 лет
Правительство РФ предложило ответные меры на недружественные действия США
Российская делегация прибыла в Женеву для встречи с Байденом
Денис Проценко объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Олич покидает пост главного тренера ЦСКА