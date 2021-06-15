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15.06.2021 13:02
Рубрика: Легковые авто

Какие автомобили чаще ремонтируют и тюнингуют в России

Текст: Андрей Полухин
Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

Спрос на автозапчасти в мае вырос в России в 1,6 раза. Такой вывод на основе анализа продаж сделали эксперты "AliExpress Россия". Причиной, по их мнению, является увеличение числа автопоездок в теплое время года и развитие автотуризма.

Фото: iStock
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Выяснилось, что чаще всего запчасти в России в мае покупали для таких моделей, как Ford Focus II, Volkswagen Polo, Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai ix25 и Volkswagen Jetta. Наиболее популярная категория - лампы для фар и аксессуары для них, которых было реализовано в 1,3 раза больше. Речь идет о сигналах поворота, противотуманках и декоративных накладках. Средний чек - от 0,7 до 2,1 тысячи рублей.

Чуть меньше интерес потребителей - к ручкам для переключателя обогрева на кондиционере и демпферах - специальных амортизаторах, снимающих вибрацию при езде по плохим дорогам. Спрос на такие товары увеличился в 6,1 раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего брали демпферы для замков двери.

Также россияне активно покупали кнопки руля для корейских моделей (в среднем за 1000 рублей за комплект), зеркала заднего вида (2,5 тысячи), а также наборы для ремонта и ухода за автомобилем. Например, портативные насосы, домкраты и диагностические автосканеры.

Фото: Istock
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Что касается товаров для тюнинга, то среди самых востребованных - те, что помогают преобразить Hyundai Creta, Lada Vesta и Lada Priora. В этой категории россияне чаще всего выбирают накладки для бампера, повторители поворота в зеркало в стиле Lexus и брызговики, отмечают эксперты. Кроме того, нередко покупают наклейки для автомобилей - в частности, виниловые полоски в салон и пленки на стекло для тонирования.

#Lada #Volkswagen #Hyundai #Kia