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15.06.2021 21:14
Рубрика: Общество

Полет продолжается

Санкт-Петербург принимает крупнейшую Международную конференцию по исследованию космоса
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Спецвыпуск № 130(8481)
В Санкт-Петербурге проходит Международная конференция по исследованию космического пространства (Global Space Exploration Conference - GLEX) - впервые в Российской Федерации.
Пресс-конференция, посвященная предстоящему форуму Glex, вызвала большой интерес СМИ. Фото: Пресс-служба Роскосмос Пресс-конференция, посвященная предстоящему форуму Glex, вызвала большой интерес СМИ. Фото: Пресс-служба Роскосмос
Пресс-конференция, посвященная предстоящему форуму Glex, вызвала большой интерес СМИ. Фото: Пресс-служба Роскосмос

Эта конференция должна была состояться еще в прошлом году, но в ее подготовку вмешалась пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, поэтому Международная астронавтическая федерация (МАФ) и Гоcкорпорация "Роскосмос" утвердили новые даты проведения конференции: с 14 по 18 июня 2021 года. А учитывая, что 2021 год является юбилейным для российской космонавтики, конференция посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина.

Фото: Massachusetts Institute of Technology
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Госкорпорация "Роскосмос" ежегодно участвует в крупнейших международных форумах, а также курирует проведение около 20 специализированных выставочных и научно-практических мероприятий по космической тематике, реализуя одну из своих приоритетных задач по содействию прогрессивному развитию космических и ракетостроительных технологий в эффективном и открытом сотрудничестве с международными партнерами. Международная астронавтическая федерация является одним из ключевых партнеров в этом направлении. Именно МАФ в 2018 году выступила с инициативой проведения очередной Международной космической конференции по исследованию космического пространства в России. В свою очередь, Госкорпорация "Роскосмос" поддержала эту инициативу ввиду крайней важности и целесообразности организации столь статусного мероприятия в нашей стране, положившей начало экспансии человечества в космос и сохраняющей лидерские позиции в этой области.

В качестве площадки для проведения GLEX-2021 определен один из самых выдающихся памятников архитектуры, садово-паркового искусства, истории и культуры Санкт-Петербурга - Таврический дворец, петербургская резиденция князя Григория Потемкина-Таврического.

Программа GLEX-2021 содержит целый комплекс мероприятий:

пленарные сессии - в том числе и сессию, посвященную 60-летию полета Юрия Гагарина - Форум глобального взаимодействия,

12 технических сессий, касающихся пилотируемых космических полетов, исследования объектов Солнечной системы и Вселенной, астрономических и астрофизических исследований, специализированную выставку и большую культурную программу.

В рамках конференции 14 июня прошел Молодежный день, который, несомненно, способствовал привлечению интереса к космосу школьников и студентов, профессиональной мотивации молодых специалистов, а также формированию навыков эффективной командной работы участников научной и волонтерской программ.

Одной из интереснейших станет сессия, посвященная перспективам пилотируемых полетов в космос на основе результатов 20 лет эксплуатации Международной космической станции. Ее инициатором выступил Чепменский университет (США).

Традиционно конференции GLEX собирают около пятисот профессионалов в области космической деятельности со всего мира.

На конференции этого года зарегистрировалось около семисот участников, включая ведущих ученых, инженеров и конструкторов в космической отрасли.

Фото: Инфографика "РГ" / Мария Савельева / Александр Емельяненков
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Конференция проходит в гибридном формате, в ней принимают участие представители 59 стран. Среди них - Китай, Индия, США, Канада, Мексика, Бразилия, Германия, Франция, Люксембург, Румыния, Чехия и другие. Всего на конференции прозвучат 576 докладов (на 30 процентов больше, чем в прошлом году).

GLEX-2021 стал первым мероприятием по космической тематике международного масштаба в Санкт-Петербурге после продолжительного периода пандемии. Проведение столь знакового мероприятия, как GLEX-2021, в нашей стране будет способствовать реализации стратегических целей России в освоении космоса и послужит активизации космического диалога на международной арене.

Справка

Международная астронавтическая федерация (МАФ) была создана в 1951 году как международная неправительственная некоммерческая научная организация, которая занимается проблемами исследования и освоения космоса в мирных целях. В федерацию входят 366 организаций-членов из 68 стран, включая все ведущие национальные космические агентства, космические компании, профессиональные общества, ассоциации промышленности и научно-исследовательские институты со всего мира.

Общество Космос

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