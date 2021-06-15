Мораторий на выдворение иностранцев продлен до 30 сентября

Но еще к полудню не было ничего известно о том, намерены ли власти пролонгировать мораторий.

Во многом такая неопределенность способствовала возникновению ажиотажа в миграционных центрах и подразделениях по вопросам миграции МВД России. Иностранцы занимали очереди с самого раннего утра.

Жители Путилково, что в Красногорском районе, пожаловались на сильный шум, издаваемый толпами мигрантов под их окнами. На территории бизнес-парка "Гринвуд" в Путилково располагается Единый миграционный центр Московской области, который стал 15 июня местом притяжения для мигрантов. Корреспондент "Российской газеты" с фотографом отправились туда, чтобы увидеть все своими глазами.

Оказалось, что попасть на территорию можно только на автобусах, которые привозят толпы мигрантов от станций метро "Митино" и "Планерная". Иностранцев-пешеходов в бизнес-парк не пускали.

Не пустили охранники и фотографа "РГ" и даже запретили ему фотографировать с улицы. Подошедший секьюрити указал на висевшую над воротами табличку о запрете фото и видеосъемки. Хотя ее законность вызывает серьезный вопрос, ведь объект не режимный.

Корреспондент "РГ" проник на территорию миграционного центра, на ходу выдумав легенду про необходимость получения разрешения на работу. Охранник проверил паспорт и сказал: "Вам направо и на второй этаж". Впрочем, попасть туда не представлялось возможным. Все входы были оккупированы гражданами Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Маски на большинстве приезжих были, но практически у всех они болтались на подбородке. Особенный ажиотаж наблюдался возле входа с табличками "Выдача медицинских сертификатов", "Выдача сертификатов по русскому языку" и "Выдача переводов паспорта". Очередь особо не двигалась. И корреспондент "РГ" даже стал свидетелем чего-то подобного навалу, когда стоящие последними в очереди начали давить на впереди стоящих с целью спрессовать их или протолкнуть людей внутрь.

Впрочем, стоит заметить, что к моменту приезда корреспондента "РГ" в Единый миграционный центр Московской области в Путилково информация о продлении всех документов туда еще явно не дошла.

"Президент России Владимир Путин издал Указ от 15 июня 2021 г. N 364 - в соответствии с ним после 16 июня продлеваются временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения COVID-19", - сообщили во вторник в пресс-центре МВД России.

Иностранцам, которые не желают урегулировать свой правовой статус, предоставлено право выезда за пределы нашей страны в период до 30 сентября

Отмечается, что с 16 июня приостанавливается течение "сроков временного пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, на которые они поставлены на учет по месту пребывания, а также сроков действия визы и миграционной карты (с проставленными в них отметками)". "С 16 июня по 31 декабря 2021 года включительно приостанавливается течение сроков временного или постоянного проживания иностранных граждан, находящихся в РФ, сроков их регистрации по месту жительства, а также сроков действия удостоверения беженца и свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ", - указали в МВД.

Поясняется, что временные меры в отношении иностранцев действуют с 16 июня до истечения 90 суток с даты снятия введенных России временных ограничений на транспортное сообщение с государством, с которого они прибыли.

Кроме того, в полиции разъяснили, в каких случаях иностранцам не надо обращаться в подразделения МВД по вопросам миграции. Это касается тех, кто по состоянию на 16 июня 2021 г. имеет действительные визы, документы с проставленными отметками о разрешенном сроке пребывания, или подтверждающие временное либо постоянное проживание в РФ. Могут продолжить на законных основаниях находиться в нашей стране и те иностранцы, у которых окончание сроков временного пребывания приходилось на период после 15 марта 2020 г. и "течение этих сроков было приостановлено без необходимости обращения в территориальные органы МВД России".

Обратиться же в МВД придется иностранцам, прибывшим в Россию до 15 марта 2020 года и не имеющим законных оснований для пребывания. "В случае обращения иностранных граждан с таким заявлением к ним не будут применяться меры государственного принуждения, связанные с удалением за пределы России и установлением запрета на въезд в РФ", - заверили в МВД России.

Отмечается, что иностранные граждане, которые урегулировали свой правовой статус, в рамках предоставленной Указом возможности, смогут обратиться в органы МВД "по вопросу оформления разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности либо временного или постоянного проживания в РФ". Иностранным же гражданам и лицам без гражданства, которые не желают урегулировать свой правовой статус, предоставлено право выезда за пределы нашей страны в период до 30 сентября 2021 года.

Что же касается работодателей, имеющих разрешение на привлечение иностранных работников, то они вправе до 31 декабря этого года обратиться за получением разрешений на работу иностранным гражданам, прибывшим в порядке, требующем получения визы, независимо от их цели въезда.

Для граждан Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины до 31 декабря 2021 г. сохранено право обращения за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда. "Гражданам государств - членов Евразийского экономического союза также предоставлена возможность заключать трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в Российскую Федерацию до 31 декабря 2021 года", - уточнили в МВД.