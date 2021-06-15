Набиуллина: ЦБ продолжит закручивать гайки для защиты граждан

Банк России продолжит "закручивать гайки" в сфере защиты прав потребителей, пока участники рынка не начнут вести себя более ответственно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Мы будем здесь продолжать... закручивать гайки, пока не увидим, что рынок ведет себя более зрело, свою выгоду видит в долгосрочных отношениях с клиентом, а не выманивании у него здесь и сейчас денег недобросовестным образом", - пообещала она.

Класс розничных инвесторов - сейчас это почти 13 млн человек - сформировался очень быстро, большинство из них только начинают свой путь на фондовом рынке, и нужно обеспечить защиту их прав, сказала Набиуллина. "К сожалению, рынок сам здесь не смог вести себя ответственно, людям предлагали сложные, можно сказать мутные продукты, пользуясь которыми люди могли потерять не только доход, но и часть вложенных средств", - подчеркнула она.

Банк России стал инициатором подписанного на прошлой неделе закона, который ограничил продажу гражданам сложных и высокорискованных финансовых продуктов и одновременно предоставил ЦБ право вводить правила продажи финансовых продуктов, чтобы неподготовленный потребитель мог понять их основные особенности и риски. За грубое нарушение таких правил Банк России сможет предписать банку и некредитной финансовой организации выкупить уже проданные "вредные" продукты у клиентов и ограничить их продажу впредь.

"Нужен сквозной период охлаждения, чтобы человек, если и столкнулся с навязыванием, когда ему предложили, отрекламировали какие-то продукты, мог отказаться от такой услуги, - отметила глава ЦБ. Сейчас такое введено только по добровольному страхованию".