Началось создание глобальной конвенции по борьбе с информпреступностью

Под эгидой ООН началась разработка всеобъемлющей конвенции по борьбе с информпреступностью. Создание основополагающего документа займет примерно 2,5 года. Об этом заявил, выступая на 12-м международном IT-форуме с участием представителей стран БРИКС и ШОС замдиректора Департамента международной информационной безопасности МИД Дмитрий Букин.

По его словам, это будет всеобъемлющая универсальная концепция по борьбе с информационной преступностью. Она создается в рамках учрежденного по инициативе России специального межправительственного комитета открытого состава.

"Этот шаг демонстрирует понимание международным сообществом серьезности угрозы киберпреступности и безальтернативности площадки ООН в качестве платформы для разработки необходимых универсальных международных правил борьбы с этой глобальной угрозой", цитирует ТАСС слова российского дипломата.