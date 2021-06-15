ОНФ дал рекомендации, как защититься от телефонных мошенников

Общероссийский народный фронт опубликовал рекомендации по защите от телефонных мошенников. Организация разделила все возможные звонки по трем категориям: от "службы безопасности" банка, от "сотрудников правоохранительных органов" и интернет-магазина.

Звонок от "службы безопасности" банка - одна из наиболее распространенных схем мошенничества. В этом случае преступник звонит с номера, похожего на номер банка, и сообщает о "подозрительной операции" или говорит о "сбое системы". После этого мошенник просит назвать данные карты, CVV/CVC-код, код из SMS или пароль от банковского приложения.

"Никогда не сообщайте данные своей карты или пароли. Настоящий сотрудник банка не запрашивает данную информацию. Обращайте внимание на номер телефона звонящего. Как правило, представители банка звонят с коротких номеров", - отметили в ОНФ.

Специалисты также рекомендуют не совершать никаких операций по инструкции звонящего, а случае малейших сомнений - прекращать разговор.

"Если есть подозрения в сохранности средств, позвоните в свой банк по официальному номеру телефона, указанному на карте", - добавили в ОНФ.

В случае "работы" под видом сотрудников полиции или прокуратуры мошенники говорят о расследовании дела в отношении сотрудника банка, который получил доступ к вашему счету. В этом случае преступник предлагает перевести деньги на "специальный счет", чтобы обеспечить их безопасность.

"Никогда не сообщайте данные своей карты или пароли. Не совершайте никаких операций по инструкции звонящего", - говорится в рекомендациях ОНФ.

Что касается схемы мошенничества под видом интернет-магазина, то общий принцип работы мошенников выглядит следующим образом: "продавец" говорит о значительной скидке, воспользоваться которой можно только после предоплаты. Получив деньги, мошенник исчезает и не выходит на связь.

"Читайте отзывы об интернет-магазине, прежде чем совершить покупку. Переводите предоплату только проверенным интернет-магазинам. При покупке через торговую платформу переписывайтесь и оплачивайте покупки только через функционал этой платформы. Не переходите по просьбе продавца в другие мессенджеры, а также по направленным от него ссылкам на страницы совершения платежа. По возможности переводите оплату в момент получения товара", - советуют эксперты.

Ранее Банк России предложил подвести телефонных мошенников под статью 159.6 Уголовного кодекса "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.