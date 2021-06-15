Организаторы побега бывшего главы Renault-Nissan признали вину

Майкл Тейлор и его сын Питер, бывшие спецназовцы армии США, признали вину в том, что помогли экс-главе Renault-Nissan Карлосу Гону сбежать из-под домашнего ареста в Японии в конце декабря 2019 года. Для этой операции Гон спрятался в кофре для концертной акустической установки.

Признание Тейлоры сделали в суде Токио 14 июня. Когда судья спросил их, есть ли ошибки в предъявленных прокурором обвинениях, Тейлоры ответили "нет", пишет агентство Reuters. Они "сдались" уже на первом заседании, теперь им грозит до трех лет тюремного заключения.

Открылся и ряд неизвестных прежде обстоятельств скандальной истории. За полгода по побега Питер Тейлор несколько раз наведывался в Ливан, куда был вывезен Карлос Гон и где он укрывается по сей день.

А позднее с целью сбора данных о процедуре таможенного досмотра в аэропорту Кансаи, откуда был вывезен за территорию Японии Карлос Гон, в Страну восходящего солнца был направлен третий организатор побега Жорж-Антуан Зайек, местонахождение которого сейчас неизвестно. Он выяснил, что багаж, который не проходит по размеру в рентгеновский аппарат, досматривается таможенниками вручную, однако ручному досмотру может воспрепятствовать пилот самолета.

США экстрадировали Тейлоров в марте по запросу властей Японии. Обвинители заявили, что отец и сын помогли Гону сбежать в Ливан из аэропорта Кансай, получив за свои услуги 1,3 миллиона долларов.

Деньги за организацию побега Тейлором перевели как оплату за рекламные услуги через их компанию. А когда Тейлоры были задержаны в США по запросу японской стороны и рассматривался вопрос их экстрадиции, они связались с Гонам и запросили у него еще полмиллиона долларов на оплату услуг адвокатов.

К слову, адвокаты отчаянно пытались предотвратить экстрадицию Тейлоров, так как в Японии допрос подозреваемых по уголовным делам проходит без адвокатов, для добытия признаний следователи нередко прибегают к жестокости, а статистика обвинительных приговоров по уголовным делам в стране превышает 99%.

Впереди Тейлоров ждет перекрестный допрос и новый суд.