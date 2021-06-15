Песков: Путин по-прежнему планирует лично принять участие в съезде "ЕР"

Президент России Владимир Путин планирует очно принять участие в съезде "Единой России" в субботу, 19 июня, несмотря на усиление в Москве антикоронавирусных мер, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, планируется с учетом принятых мер", - ответил он на соответствующий вопрос. Ранее агентству подтвердили в партии, что переносить съезд не планируют, но количество участников может быть ограничено до кворума.

Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице длинные выходные с 15 по 19 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.