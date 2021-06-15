Пьяные водители не смогут получить разрешение на оружие

В электронной базе Госдумы сообщили о новых поправках в закон "Об оружии", которые Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении. Предлагается лишать права на получение лицензии на гражданское оружие водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения, или же передавших руль выпившему человеку. Эта запретительная мера будет действовать "до истечения одного года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию".

Такое же ограничение получат и те, кто оказался привлеченным к административной ответственности за потребление наркотиков или психотропных веществ. Временно лишатся прав на приобретение оружия и нарушители, оказавшиеся под административным арестом.

Законопроект направлен на усиление госконтроля за оборотом оружия. Документ, который уже принят в первом чтении, предлагает исключить возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений.

Новый вариант документа, предложенный ко второму чтению, теперь в принципе запрещает выдачу разрешения на оружие тем гражданам, которые имеют снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, за терроризм и экстремизм, за пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Законодатели предлагают не выдавать лицензию на оружие и тем, кто имеет снятую или погашенную судимость за насилие в отношении несовершеннолетнего.

Напомним, сейчас по закону лицензия на приобретение оружия не выдается тем, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление, либо отбывшим наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия.