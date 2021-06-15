Пьяные водители не смогут получить разрешение на оружие

Новости

У пенсионерки украли почти три миллиона рублей 11:37
Оперштаб: Еще 3045 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:35
Госдума вернула ограничения в работе из-за COVID-19 11:34
В Москве мошенница подменила часы за 800 тысяч рублей на подделку 11:31
Москвич забыл в такси миллион рублей 11:21
Мясников рассказал, как защититься во время новой волны COVID-19 11:17
Минск: Графические пейзажи возвращают к наследию Пушкина 11:11
Самолет до Москвы экстренно сел в Казани из-за инфаркта у пассажира 11:08
Рогозин: Ни одна страна в одиночку не сможет создать систему защиты Земли 11:05
Сбербанк рассказал, кто покупает индивидуальные дома в ипотеку 11:00
ВВС США пожаловались на разорительные полеты Ту-95 у Аляски 11:00
Депутат бундестага назвал требование Украины по "Северному потоку-2" чушью 10:50
В США погибла актриса из "Клиент всегда мертв" Лиза Бейнс 10:47
Песков: Путин по-прежнему планирует лично принять участие в съезде "ЕР" 10:37
Рейс Тюмень - Санкт-Петербург вернулся в аэропорт из-за неполадки 10:23
Мишустин прибыл в Пятигорск с рабочим визитом 10:23
Россиянам назвали стоимость путешествия в Сочи семьей на машине 10:15
В России упростили получение лицензий на перевозки водным транспортом 10:05
Новорожденных будут обследовать на 36 заболеваний 10:05
Фото: Екатеринбург впервые принял Кубок России по боксу среди мужчин 10:05
В Новосибирске задержали директора АЗС, где произошел взрыв и пожар 09:46
В Москве началась нерабочая неделя 09:44
Путин после переговоров с Байденом проведет встречу с президентом Швейцарии 09:24
В Югре ввели ограничения в связи с коронавирусом 09:17
Власти Марокко смягчили условия въезда для россиян 09:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
15.06.2021 11:01
Рубрика: Происшествия

Пьяные водители не смогут получить разрешение на оружие

Текст: Михаил Фалалеев
В электронной базе Госдумы сообщили о новых поправках в закон "Об оружии", которые Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении. Предлагается лишать права на получение лицензии на гражданское оружие водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения, или же передавших руль выпившему человеку. Эта запретительная мера будет действовать "до истечения одного года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию".

Такое же ограничение получат и те, кто оказался привлеченным к административной ответственности за потребление наркотиков или психотропных веществ. Временно лишатся прав на приобретение оружия и нарушители, оказавшиеся под административным арестом.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
В России ужесточили правила покупки оружия

Законопроект направлен на усиление госконтроля за оборотом оружия. Документ, который уже принят в первом чтении, предлагает исключить возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений.

Новый вариант документа, предложенный ко второму чтению, теперь в принципе запрещает выдачу разрешения на оружие тем гражданам, которые имеют снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, за терроризм и экстремизм, за пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Законодатели предлагают не выдавать лицензию на оружие и тем, кто имеет снятую или погашенную судимость за насилие в отношении несовершеннолетнего.

Напомним, сейчас по закону лицензия на приобретение оружия не выдается тем, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление, либо отбывшим наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Все о личном и служебном оружии

Главное сегодня

Путин после переговоров с Байденом проведет встречу с президентом Швейцарии
Планы Украины обложить налогами крымчан назвали сюрреализмом
В Евросоюзе начал действовать сертификат вакцинации
В Новосибирске задержали директора АЗС, где произошел взрыв и пожар
В России предложили ужесточить правила применения шипованных шин
Составлен портрет осужденного за ДТП
Видео: Минивэн повис между двумя деревьями