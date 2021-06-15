Новости

В Колумбии зафиксировали максимум летальных исходов пациентов с COVID-19 03:57
Пушков ответил на призыв НАТО к РФ пересмотреть список недружественных стран 03:43
Роспотребнадзор: Не стоит принимать препараты от аллергии до вакцинации 03:34
Джонсон объявил о продлении коронавирусных ограничений до 19 июля 03:25
Полиция задержала второго подозреваемого в стрельбе в техасском Остине 03:02
Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции по С-400 02:50
Рябков: Россия готова встречно передать США заключенных-американцев 02:12
Жителей центра европейской части России на выходных ждет аномальная жара 01:48
Байден рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО 01:25
NBC дословно перевела пословицы и цитаты в интервью Путина 01:11
Роспотребнадзор: Одолеть эпидемию COVID-19 поможет только вакцинация 00:54
Сегодня пройдет ЕГЭ по обществознанию 00:11
Двое украинских военных в Донбассе пострадали от взрыва 14.06.2021
Число пострадавших при пожаре на новосибирской АЗС возросло до 35 человек 14.06.2021
Ученые предупредили об эффекте домино от потепления всего на 2 градуса 14.06.2021
ВОЗ сообщила о миокардите после вакцинации препаратом Pfizer 14.06.2021
Захарова оценила поведение журналистов "Би-би-си" в Минске 14.06.2021
В московском метро погибла девушка 14.06.2021
На Кубани объявлено экстренное предупреждение в связи с дождями 14.06.2021
Патрик Шик признан лучшим игроком матча Чехия - Шотландия 14.06.2021
Футболист "Локомотива" получил первую красную карточку на Евро-2020 14.06.2021
Мясников спрогнозировал новую волну COVID-19 в ноябре 14.06.2021
Евгений Попов: Готовлю поправки в законодательство об охране культурного наследия 14.06.2021
Польский вратарь стал автором самого быстрого автогола в истории Евро 14.06.2021
Число пострадавших при пожаре на новосибирской АЗС выросло до 33 14.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
15.06.2021 03:43
Рубрика: Власть

Пушков ответил на призыв НАТО к РФ пересмотреть список недружественных стран

Сенатор Алексей Пушков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Сенатор Алексей Пушков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Сенатор Алексей Пушков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал призыв к России лидеров НАТО пересмотреть список недружественных стран.

Фото: Пресс-служба МИД РФ
Захарова оценила призывы НАТО пересмотреть список недружественных стран

Рассматривая Россию как противника, проводя маневры у российских границ, недружественный нам альянс хочет исключения США и Чехии из списка недружественных стран, написал сенатор в своем Twitter. Однако, для данного шага должны быть основания. "Россия не хочет конфликта. Все зависит от поведения самих США", - подчеркнул Пушков.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что для исключения из списка Вашингтон должен прекратить проведение недружественной политики. Он пояснил, что США следует отказаться от постоянного вмешательства во внутренние дела России, от наступления на российские внешнеполитические и экономические интересы, от противодействия партнерства с Москвой на международной арене и усилиям России в сфере интеграции.

Напомним, президент России 23 апреля подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Документ ограничивает заключение диппредставительствами стран, чьи действия признаны недружественными, трудовых договоров с физлицами на территории России. Список таких стран должно было определить правительство. В мае российское правительство опубликовало перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только Чехия и США.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Законодательная власть Совет Федерации Международные организации НАТО

Главное сегодня

О чем говорил Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC
Пушков ответил на призыв НАТО к РФ пересмотреть список недружественных стран
Рябков: Россия готова встречно передать США заключенных-американцев
Роспотребнадзор: Одолеть эпидемию COVID-19 поможет только вакцинация
Жителей центра европейской части России на выходных ждет аномальная жара
Владимир Путин заявил о восстановлении российской экономики
Алексей Оверчук: При разработке цифрового решения мы ставим в центр потребности человека