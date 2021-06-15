Пушков ответил на призыв НАТО к РФ пересмотреть список недружественных стран

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал призыв к России лидеров НАТО пересмотреть список недружественных стран.

Рассматривая Россию как противника, проводя маневры у российских границ, недружественный нам альянс хочет исключения США и Чехии из списка недружественных стран, написал сенатор в своем Twitter. Однако, для данного шага должны быть основания. "Россия не хочет конфликта. Все зависит от поведения самих США", - подчеркнул Пушков.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что для исключения из списка Вашингтон должен прекратить проведение недружественной политики. Он пояснил, что США следует отказаться от постоянного вмешательства во внутренние дела России, от наступления на российские внешнеполитические и экономические интересы, от противодействия партнерства с Москвой на международной арене и усилиям России в сфере интеграции.

Напомним, президент России 23 апреля подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Документ ограничивает заключение диппредставительствами стран, чьи действия признаны недружественными, трудовых договоров с физлицами на территории России. Список таких стран должно было определить правительство. В мае российское правительство опубликовало перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только Чехия и США.