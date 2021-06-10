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10.06.2021 07:06
Рубрика: Власть

В МИД назвали условие для исключения США из списка недружественных стран

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото: МИД РФ/РИА Новости Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото: МИД РФ/РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото: МИД РФ/РИА Новости

Вашингтон должен прекратить проведение недружественной политики, чтобы Россия исключила США из списка недружественных стран. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Он пояснил, что Вашингтону следует отказаться от постоянного вмешательства во внутренние дела России, от наступления на российские внешнеполитические и экономические интересы, от противодействия партнерства с Москвой на международной арене и усилиям России в сфере интеграции, пишет РИА Новости.

Рябков отметил, что до создания списка недружественных стран не было юридической базы, теперь она появилась, и, соответственно, нет никаких оснований ожидать, что перечень будет пересматриваться. "Он не конъюнктурный, это просто инструмент", - заключил замминистра.

Напомним, президент России 23 апреля подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Документ ограничивает заключение диппредставительствами стран, чьи действия признаны недружественными, трудовых договоров с физлицами на территории России. Список таких стран должно было определить правительство. В мае российское правительство опубликовало перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только Чехия и США.

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