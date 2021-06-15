Два человека пострадали в крупном ДТП на Садовом кольце

На Садовом кольце в центре Москвы произошла очередная крупная авария.

Как сообщает Telegram-канал департамента транспорта столицы, на Смоленской площади столкнулись три автомобиля. Судя по кадрам с уличных камер, Mitsubishi внезапно выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию. Пострадал и сам виновник, и пассажир встречного Mercedes. У водителя Mitsubishi травмы головы и перелом ключицы, у второго пострадавшего травмировано колено.

Отметим, что авария произошла в том же районе, где случались резонансные ДТП с участием блогера Эдварда Била и артиста Михаила Ефремова.