Уголовное дело в отношении Эдварда Била может быть прекращено

По его словам, между сторонами заключено мировое соглашение. Согласно ему блогер выплатит некую сумму единовременно, приобретет автомобиль, а также будет оплачивать лечение пострадавшей.

Кроме того, как пояснил адвокат, Эдаврд Бил принес свои извинения, активно помогал во время лечения. На решение о примирении также повлияло то, что у блогера маленький ребенок, и его жена - беременна.

Напомним, авария произошла 1 апреля на Садовом кольце в районе Смоленской площади. Спорткар, которым управлял блогер, вылетел на встречную полосу и протаранил четыре автомобиля. Первым удар пришелся на машину Марии Артемовой. Женщина получила тяжелые травмы, и была отправлена в реанимацию.

Поначалу блогер отрицал, что был за рулем, потом отрицал свою вину. Но позднее все признал. Авария стала резонансной по той причине, что регистрация машины, на которой Бил совершил ДТП, была прекращена в январе. Департамент транспорта столицы сообщил, что за это время было зафиксировано более 500 нарушений правил дорожного движения, совершенных на этом автомобиле, но штрафы было некуда направлять, потому что регистрация была прекращена.

Как позже сообщили в Госавтоинспекции, за самим блогером за прошлый год числится 15 нарушений. Все штрафы оплачены.

По ходатайству следствия, суд установил Билу ограничения: до 1 июня ему нельзя выходить из квартиры, общаться с участниками уголовного дела без письменного разрешения следователя, пользоваться телефоном и интернетом.

Закрывать уголовное дело или нет по заявлению потерпевшей - решать будет следователь. Возможно, у него будут основания, чтобы довести расследование до конца. А возможно и нет. Но уголовное дело может быть прекращено не только на до судебной стадии, но и в самом суде. Причем свою позицию по этому вопросу Верховный суд не раз озвучивал.

Он разъяснял, что, исходя из положений статьи 76 Уголовного кодекса, освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим возможно при наличии указанных в этой статье условий. Уголовное преступление должно быть совершено впервые, преступление имеет легкую или среднюю степень тяжести, потерпевший согласен с прекращением дела, подсудимый в полной мере загладил вред или возместил ущерб. Под заглаживанием вреда понимается возмещение ущерба, а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и интересов потерпевшего. Способы заглаживания вреда, а также размер возмещения определяются потерпевшим.

Если все условия, предусмотренные УК, выполнены, суд обязан прекратить дело за примирением сторон. Как видно из пояснений адвоката, все условия выполнены не только до суда, но еще и до прекращения следствия по делу.