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15.06.2021 18:35
Рубрика: Дороги

На Комсомольской площади с 16 июня изменятся схемы парковок

Текст: Ирина Огилько

С 16 июня 2021 года в связи с изменением схемы движения автотранспорта прекратят функционировать автомобильные парковки, расположенные перед Ярославским, Казанским и Ленинградским вокзалами. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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В районе вокзалов организуют зоны, где можно будет остановиться всего на 5 минут, чтобы высадить и посадить пассажиров. Кроме того, с 24 июня на Ленинградском вокзале изменится маршрут проезда на автомобильную парковку, расположенную рядом с зоной посадки/высадки для поездов дальнего следования, в том числе высокоскоростных поездов "Сапсан". Для того чтобы попасть на парковку, необходимо проехать вдоль Ленинградского вокзала и здания Центрального таможенного управления, затем повернуть направо и продолжить движение вдоль железнодорожных путей МЦД-2 и далее до проезда Комсомольской Площади.