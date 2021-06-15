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15.06.2021 18:31

Росэнергоатом поддержал разработку проекта виртуализации рабочего места

При поддержке Росэнергоатома в России появился первый полностью отечественный программно-аппаратный комплекс для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест

ГК Astra Linux и ГК Delta Solutions на базе собственных продуктов разработали первый в России полностью отечественный программно-аппаратный комплекс (ПАК) для развертывания инфраструктур виртуальных рабочих мест. Проект реализован по заданию Концерна "Росэнергоатом" и уже успешно прошел первые тестовые испытания.

Фото: Калининская АЭС
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Сегодня виртуализация рабочего места - это мировой тренд, по сути означающий перенос компьютера и всех его приложений в т.н. "виртуальное" состояние, тем самым позволяя "отвязать" пользователя от конкретного "железа" и обеспечить удаленный доступ из любой точки мира.

Проект, реализованный в рамках выполнения программы Правительства РФ по импортозамещению, был разработан по заданию "Концерна Росэнергоатом" (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом"), который также выступил его референсным заказчиком.

Эксперты уже провели комплексные нагрузочные испытания нового комплекса, и результаты тестирования показали, что он функционирует стабильно и корректно. Сейчас мощности ПАК позволяют организовать отказоустойчивую конфигурацию для одновременной работы 1 тысячи пользователей, а в будущем их количество увеличится в 10 раз.

Примечательно, что новый ПАК полностью спроектирован на базе отечественных продуктов: от операционной системы (ОС), средств виртуализации и брокера подключений VDI до серверов и систем хранения. Программной базой для него стали ОС семейства Astra Linux, ПК "Средства виртуализации "Брест" и диспетчер подключений Termidesk for Astra. В качестве аппаратного обеспечения выступили отечественные серверы и системы хранения Delta Сomputers (входит в ГК Delta Solutions).

Фото: Калининская АЭС
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В ближайших планах разработчиков - расширить состав ПАК отечественной системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup.

По словам гендиректора ГК Astra Linux Ильи Сивцева, все это позволит компаниям, которые будут использовать новый ПАК, существенно сократить расходы на ИТ-системы, а также обеспечить их централизованное и удобное администрирование и безопасную удаленную работу сотрудников. "Для нас важно, что первое внедрение комплекса проходит в Росэнергоатоме, поскольку Концерн сейчас реализует не сравнимый ни с одним другим по своим масштабам проект перевода инфраструктуры на российские решения. Это подтверждение высокой конкурентоспособности нашего ПАК", - подчеркнул он.

В свою очередь заместитель Генерального директора - директор по экономике и финансам Концерна "Росэнергоатом" Сергей Мигалин пояснил, что в период пандемии Концерн действительно начал активно использовать виртуальные рабочие места на базе Astra Linux, но в 2021 году перед компанией стоит еще более глобальная задача - импортозамещение всего аппаратного обеспечения. "Наше трехстороннее сотрудничество стало примером эффективной кооперации разработчиков ПО, производителей оборудования и заказчика. Мы были заинтересованы в рабочем комплексном решении на базе стека отечественных технологий, и такой ПАК был создан под нашим патронажем. Сейчас уже запущено его пилотное внедрение, которое проходит успешно в отраслевом ЦОД "Калининский" для пользователей Центрального Аппарата Концерна", - подчеркнул он.

Фото: Калининская АЭС
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По мнению гендиректора ГК Delta Solutions Андрея Чернышева, созданное совместное решение может стать на ИТ-рынке прецедентом, подтверждающим, что сегодня отечественные технологии и разработки составляют высокую конкуренцию западным аналогам - как с точки зрения себестоимости, так и с точки зрения функционала.

"Мы ориентируемся на мировой опыт разработки оборудования, учитываем практику эксплуатации российских заказчиков, а также современные тенденции по импортозамещению. Все это в совокупности дает нашим клиентам возможность реализовывать свои потребности на российском оборудовании с характеристиками, не уступающими продуктам мировых лидеров ИТ-индустрии", - сообщил он, подчеркнув, что созданный ПАК позиционируется как "коробочное решение", готовое к интеграции в любой ЦОД на территории РФ и стран СНГ.

Справка

АО "Концерн Росэнергоатом" (www.rosenergoatom.ru), входящий в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом", является крупнейшей генерирующей компанией в России и 2-ой в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В общей сложности на 11-ти АЭС России эксплуатируются 38 энергоблоков суммарной установленной мощностью свыше 30,5 ГВт.

ГК Astra Linux (www.astralinux.ru) - один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения, в том числе операционных систем семейства Astra Linux и платформ виртуализации. На рынке - с 2008 года. Операционная система Astra Linux принята в стандарт ФОИВов и госкорпораций. Единственная в стране имеет полный набор сертификатов Минобороны России, ФСТЭК и ФСБ России. Рекомендована для использования в специализированных программно-аппаратных комплексах, предназначенных для обработки данных любой степени конфиденциальности, включая государственную тайну уровня "особой важности".

ГК "Астра" - объединение самостоятельных отечественных ИТ-брендов, включающее, наряду с ОС и системой виртуализации Astra Linux, диспетчер подключений виртуальных рабочих мест "Термидеск" от компании "УВЕОН" и комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный ООО "Рубэкап". Все продукты ГК "Астра" входят в реестр Минцифры России и совместимы со всеми базовыми элементами отечественной ИТ-экосистемы.

ГК Delta Solutions (DeltaSolutions.Ru, DeltaComputers.Ru) более 14 лет работает на рынке разработки интеллектуальных систем и предлагает современные эффективные ИТ-решения в сфере автоматизации технологических и бизнес-процессов. Направления деятельности Delta Solutions включают разработку, внедрение и поддержку информационных систем для компаний, которым критически важны надежность и непрерывность производственных. С 2017 г. ГК Delta Solutions начала акцентировать внимание на импортозамещении промышленной продукции, производстве отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования в связи с чем была выделена отдельная бизнес-единица - компания Delta Computers, которая стала дивизионом ГК по направлению разработки целого ряда продуктов для современных ЦОДов. Продукты компании Delta Computers входят в реестры Минпромторга, Минцифры, а также используют знак "Сделано в России".

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

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