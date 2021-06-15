Синоптики назвали дату открытия купального сезона в Москве

Москвичи смогут открыть купальный сезон уже в среду, 16 июня. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

"К этому дню температура воды в Москве-реке будет выше 20 градусов и можно начинать купаться", - цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда.

Как ранее писала "РГ", этим летом в Москве подготовили 126 зон отдыха у водоемов, в том числе 11 - с купанием. Решение об открытии каждой из них принимается после всех проверок и с учетом эпидемиологической обстановки. Роспотребнадзор, в частности, регулярно изучает качество воды.

Особый акцент сделали на безопасность. На территориях с доступом к WI-FI, МЧС загрузит ролики с правилами поведении на воде. К уже имеющимся в Москве зонам отдыха с беспроводным интернетом вскоре добавятся территории в Кузьминках, Царицыно, Северном Тушино и Сокольниках.