Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ №15 имени Филатова

Крупнейшая городская больница N15 имени Филатова вновь отдана целиком под лечение коронавирусных больных.

Открывая ее сегодня, мэр столицы Сергей Собянин сказал: "В Москве объявлена неделя нерабочих дней, но это нерабочие дни не для медиков, которые борются с COVID. За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID - около 80%. И на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы. В связи с этим мы открываем еще целый ряд больниц на 4 тысячи коек, и одна из этих больниц - это Филатовская больница №15, которая была одной из базовых больниц по борьбе с COVID. Сегодня она работала в плановом порядке, но мы вынуждены были принять решение, и с сегодняшнего дня эта больница также переводится на борьбу с пандемией".

Глава Москвы обратился к москвичам с призывом в эти дни минимизировать контакты, чтобы разорвать цепочку заболеваний, рост заболеваний. Но еще более важно в эти дни, напомнил он, посетить пункты вакцинации: "Они все работают, они все доступны, поэтому приглашаю москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите себя и своих близких".

В трех корпусах Филатовской больницы и роддоме, организованных на ее территории, открылось 1 тыс. 877 коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, из которых 162 - реанимационные. Для исследования биологического материала развернута лаборатория мощностью 5 тысяч проб в сутки. На 13 июня на лечении в больнице находилось 128 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего в столице для помощи коронавирусным больным сейчас развернуто свыше 16 тысяч коек в городских, федеральных и частных стационарах. Пациентов с таким диагнозом принимают 25 больниц.

Напомню, больница им. Филатова работала в качестве коронавирусного стационара дольше многих других городских клиник - с 27 марта 2020 года по 28 февраля этого года. Затем прием пациентов с коронавирусом продолжался только в роддоме, а остальные отделения больницы вернулись к оказанию профильной экстренной и плановой помощи.

Всего за время работы в качестве коронавирусного стационара ГКБ № 15 им. Филатова приняла свыше 59 тысяч пациентов. В роддоме было принято 1 011 родов, родились на свет 1 024 ребёнка.

С 1 марта по 15 июня 2021 г. в плановом режиме помощь в стационаре получили 22 625 пациентов, проведено 9 800 операций. 285 пациентам оказана высотехнологичная медицинская помощь.