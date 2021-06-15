В Москве началась нерабочая неделя

С 15 июня в Москве вступил в силу режим нерабочих дней. Он продлится до 19 июня, цель его - прервать цепочки распространения коронавируса.

Как ранее писала "РГ", в основном нерабочая неделя касается офисных работников. Предприятия непрерывного цикла, торговля и стратегически важные организации работают в обычном режиме. Нерабочие дни не приравнены к выходным. То есть если они выпадают на период отпуска, продлить каникулы нельзя.

Аналогичная ситуация и с платными парковками. Как рассказали "РГ" в контакт-центре "Московский транспорт", они работают по обычным тарифам. Также по графику принимают посетителей отделения "Почты России". Однако ряд учреждений городского подчинения изменил формат работы. Например, в центры "Мои документы" большинство услуг оказывается по предварительной записи. Без нее могут обойтись только вакцинированные от коронавируса.