В России впервые с помощью нотариуса удалось дистанционно купить компанию

Впервые столичные инвесторы смогли дистанционно купить компанию, расположенную в одном из регионов страны. Помогло новое нотариальное действие: дистанционное удостоверение сделки. При таком действии каждая сторона приходит к нотариусу в своем городе.

Как уже сообщала "РГ", прецедент создала бывшая семейная пара, которая смогла на расстоянии заключить алиментное соглашение. Затем дистанционным способом была продана квартира.

Сейчас дистанционные сделки постепенно становятся обыденностью. Новый формат осваивают в самых разных областях: семейных отношениях, обороте недвижимости, а теперь и в бизнесе. Как рассказывают в Федеральной нотариальной палате новшество впервые опробовали представители двух компаний - из Москвы и Алтайского края - для оформления купли-продажи доли в уставном капитале ООО. "В результате, покупателю удалось сэкономить фактически сутки, которые он бы мог потратить на поездку в Барнаул и обратно, а также избежать рисков проведения крупной сделки через поверенное лицо", рассказывают в Федеральной нотариальной палате.

Как подчеркивают эксперты, дистанционный формат удостоверения сделки с привлечением двух и более нотариусов для бизнесменов оказывается как нельзя кстати. "Порядок дистанционной сделки с юрлицами аналогичен порядку работы нотариусов при дистанционном удостоверении какого-либо договора между гражданами и включает те же этапы, - рассказывают в ФНП. - Предварительно нотариусы проводят правовую экспертизу, в том числе обеспечивая сбор необходимых документов и сведений. После согласования проекта договора стороны сделки выбирают удобное для всех время визита в нотариальные конторы. Как только заявители приходят к нотариусам, те связываются между собой по защищенному каналу связи и начинают стандартную для любой сделки процедуру - выясняют реальную волю сторон и ее соответствие волеизъявлению, осознанность и добровольность их решения, зачитывают им сам текст договора, разъясняют его правовые последствия".

Если все хорошо, нотариусы удостоверяют документ. Готовый договор сохраняется в реестре удаленных дистанционных сделок Единой информационной системы нотариата, где ему гарантируется сохранность и защита от незаконного изъятия, подделки или внесения каких-либо изменений. Сразу после удостоверения сделки нотариус по месту нахождения ООО, чья доля была продана, направляет сведения в налоговую в электронном виде.