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15.06.2021 14:23
Рубрика: Власть

В России впервые с помощью нотариуса удалось дистанционно купить компанию

Текст: Владислав Куликов
Впервые столичные инвесторы смогли дистанционно купить компанию, расположенную в одном из регионов страны. Помогло новое нотариальное действие: дистанционное удостоверение сделки. При таком действии каждая сторона приходит к нотариусу в своем городе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как уже сообщала "РГ", прецедент создала бывшая семейная пара, которая смогла на расстоянии заключить алиментное соглашение. Затем дистанционным способом была продана квартира.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Сейчас дистанционные сделки постепенно становятся обыденностью. Новый формат осваивают в самых разных областях: семейных отношениях, обороте недвижимости, а теперь и в бизнесе. Как рассказывают в Федеральной нотариальной палате новшество впервые опробовали представители двух компаний - из Москвы и Алтайского края - для оформления купли-продажи доли в уставном капитале ООО. "В результате, покупателю удалось сэкономить фактически сутки, которые он бы мог потратить на поездку в Барнаул и обратно, а также избежать рисков проведения крупной сделки через поверенное лицо", рассказывают в Федеральной нотариальной палате.

Как подчеркивают эксперты, дистанционный формат удостоверения сделки с привлечением двух и более нотариусов для бизнесменов оказывается как нельзя кстати. "Порядок дистанционной сделки с юрлицами аналогичен порядку работы нотариусов при дистанционном удостоверении какого-либо договора между гражданами и включает те же этапы, - рассказывают в ФНП. - Предварительно нотариусы проводят правовую экспертизу, в том числе обеспечивая сбор необходимых документов и сведений. После согласования проекта договора стороны сделки выбирают удобное для всех время визита в нотариальные конторы. Как только заявители приходят к нотариусам, те связываются между собой по защищенному каналу связи и начинают стандартную для любой сделки процедуру - выясняют реальную волю сторон и ее соответствие волеизъявлению, осознанность и добровольность их решения, зачитывают им сам текст договора, разъясняют его правовые последствия".

Если все хорошо, нотариусы удостоверяют документ. Готовый договор сохраняется в реестре удаленных дистанционных сделок Единой информационной системы нотариата, где ему гарантируется сохранность и защита от незаконного изъятия, подделки или внесения каких-либо изменений. Сразу после удостоверения сделки нотариус по месту нахождения ООО, чья доля была продана, направляет сведения в налоговую в электронном виде.

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