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15.06.2021 04:02
Рубрика: Происшествия

Подтопленные паводком чукотские села освободились от воды

Текст: Дина Непомнящая

Вода полностью ушла из сел Ваеги и Марково на Чукотке, где паводок подтопил более 40 домов и около ста придомовых территорий. Согласно информации регионального главка МЧС, сейчас обстановка в населенных пунктах спокойная.

Фото: МЧС РФ/ РИА Новости
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На реке Майн в Ваеги уровень воды 904 сантиметра. При этом отметка неблагоприятного явления для села - 950 сантиметров, а опасного явления - 1065 сантиметров. Вода в реке Анадырь на гидропосту Марково - 348 сантиметров, неблагоприятным станет уровень - 460 сантиметров, а опасным - 500 сантиметров.

Напомним, что подтопления домов произошли в селах на прошлой неделе. В воде оказались только старые строения. Местным жителям пришлось покинуть свои дома. Часть из них поселились у родственников, остальные отправились в пункты временного размещения.

Кроме того, были подтоплены два участка дорог, взлетно-посадочная полоса в Маркове и территория Центра образования в Ваеги. Там также временно отключали дизельную электростанцию. Как сообщил представитель МЧС РИА Новости, сейчас она вновь запущена, электроснабжение восстановлено для всех потребителей Ваеги.

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