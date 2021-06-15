Три Ту-142М3 выполнили дальний перелет с Камчатки в район учений

Три дальних противолодочных самолета Ту-142М3 морской авиации Тихоокеанского флота совершили перелет с Камчатки в центральную часть Тихого океана, где проходят крупные военные учения.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на минобороны РФ, самолеты взлетели с аэродрома Елизово и совершили полет дальностью пять тысяч километров. В пути они провели 12 часов. В ближней зоне их сопровождали дальние перехватчики МиГ-31БМ. Выполнив поставленные задачи, Ту-142М3 вернулись на аэродром базирования.

О начале учений Тихоокеанского флота военные сообщили 10 июня. Подобные по масштабу маневры не проводились с советских времен. В них задействованы более 20 надводных кораблей и подлодок ТОФ, которые совместно с авиацией отрабатывают задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника.